(wS/red) Kreuztal 10.02.2026 | Valentino Duvančić verlässt den TuS Ferndorf

Nach fünf Jahren wird Valentino Duvancic den TuS Ferndorf am Ende der laufenden Saison verlassen. 2021 kam der Kreisläufer aus Erlangen ins Siegerland, wo er sich zu einer unverzichtbaren Größe der Siegerländer entwickelt hat. Nun möchte sich der sympathische Deutsch-Kroate einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.

„Ich habe hier tolle Jahre erlebt und jedes Spiel in der Stählerwiese genossen. Doch in den nächsten Monaten steht für uns als Mannschaft der Klassenerhalt im Fokus. Das ist unser Ziel und das wollen wir gemeinsam erreichen“, sagte der 24-Jährige nach seiner Entscheidung. Valentino Duvancic wechselte 2021 von der Reserve des fränkischen Erstligisten HC Erlangen nach Ferndorf.

Mit seiner kämpferischen und gleichzeitig sympathischen Art spielte er sich schnell in die Herzen des heimischen Publikums. In der aktuellen Saison erzielte er 46 Tore in 17 Spielen.„Valentino hat von Beginn an perfekt zum TuS Ferndorf gepasst. Mit seinen Tugenden auf der Platte und seiner aufgeschlossenen Art abseits der Halle hat er all das verkörpert, für das der TuS steht.

Valentino Duvancic 4 Tore Archivfoto: Andreas Domian)

Wir bedauern es sehr, dass er uns nach dieser Saison verlassen wird. Wir respektieren seine Entscheidung, wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und freuen uns auf die Rückrunde mit ihm“, so der Sportliche Leiter, Michael Lerscht.

Valentino Duvancic testet die Reißfestigkeit des Trikots.

Bericht: Verein

Fotos: Andreas Domian