29.500 Euro für 43 Vereine: SVB setzt Förderung über „Siegerland vereint“ auch in 2026 fort

(wS/svb) Siegen 10.02.2026 | Engagement vor Ort sichtbar machen und gezielt stärken – dieses Ziel hat die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) auch im Jahr 2025 konsequent verfolgt. Über die Sponsoring- Plattform „Siegerland vereint“ wurden im vergangenen Jahr 29.524,10 Euro an insgesamt 43 Vereine und gemeinnützige Organisationen aus der Region ausgezahlt.



Gefördert wurden Projekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von Sport und Jugendarbeit über soziale Initiativen bis hin zu Umwelt- und Bildungsprojekten. „Die große Bandbreite der Vorhaben zeigt, wie vielseitig und engagiert das Ehrenamt im Siegerland ist. Genau diese Vielfalt möchten wir mit der Vergabe der Sieg-Taler fördern“, erklärt SVB-Geschäftsführer Thomas Mehrer.



Das Besondere an Siegerland vereint: Nicht die SVB allein entscheidet über die Verteilung der Mittel. Kundinnen und Kunden sowie Vereinsaktive sammeln und spenden die virtuelle Währung „Sieg-Taler“ und bestimmen so gemeinsam, welche Projekte unterstützt werden. Sieg-Taler werden unter anderem im Kundenzentrum, bei Veranstaltungen, über Social-Media-Aktionen sowie über die App „Meine SVB“ ausgegeben. „So entsteht echte Beteiligung. Vereine erhalten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Aufmerksamkeit und Rückhalt aus ihrem Umfeld“, sagt Carla Wiesener, Marketingreferentin der SVB.



Aufruf zum Mitmachen im Förderjahr 2026

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Förderjahres 2025 geht das Sponsoring-Programm nun in die nächste Runde. Für das Förderjahr 2026 stellt die SVB erneut einen Fördertopf von insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung.

Vereine und gemeinnützige Organisationen können ihre Projekte ab sofort auf www.siegerland-vereint.de einreichen und bis zu 1.000 Euro für ihre Vorhaben sammeln. Alle Projekte, die bis zum 30. April 2026 eingestellt werden, erhalten einen Startbonus von 100 Euro.



„Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr wieder viele kreative, engagierte und nachhaltige Projekte aus der Region zu begleiten“, so Carla Wiesener. „Siegerland vereint lebt vom Mitmachen. Deshalb laden wir alle Vereine ein, ihre Ideen einzureichen.“

MEHR DAZU GIBT ES AUF https://www.siegerland-vereint.de/

Über die Siegener Versorgungsbetriebe

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) ist Energiedienstleister und Trinkwasserversorger von 106.000 Einwohnern in der Stadt Siegen. Regional werden in Südwestfalen sowie in Teilgebieten von Hessen und Rheinland-Pfalz Erdgas und Strom sowie Dienstleistungen im Bereich Wärme-/Kälteerzeugung, Photovoltaik sowie Energieberatung angeboten. Das Unternehmen wurde vor über 160 Jahren gegründet. Die wichtigsten Anteilseigner sind die Stadt Siegen (74,9 %) und die rhenag AG (24,9 %). Die SVB versteht sich als kommunal verwurzeltes, seinen Kunden verpflichtetes Unternehmen. Dies äußert sich in vielfacher Unterstützung in den Bereichen Breitensport, Kultur und auch im gesellschaftlichen Engagement. Der Jahresumsatz lag 2024 bei rd. 121 Millionen Euro. Geschäftsführer ist Thomas Mehrer.