Krombacher’s Fassbrause Kirsche ab sofort dauerhaft im Handel

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 10.02.2026 | Krombacher´s Fassbrause überrascht zu Jahresbeginn mit einem weiteren dauerhaften Familienmitglied! Aufgrund der großen Nachfrage ist Krombacher´s Fassbrause Kirsche ab sofort fester Bestandteil der alkoholfreien Fassbrause-Familie

Krombacher´s Fassbrause Kirsche – Sommergefühl in der Flasche

Krombacher´s Fassbrause Kirsche wurde in den Sommermonaten 2025 als limitierte Sommer-Edition deutschlandweit im Handel angeboten. Dabei stieß das fruchtig-spritzige Getränk auf große Beliebtheit: „Unsere neue Sommersorte Kirsche kam bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ausgesprochen gut an. Die vielen begeisterten Rückmeldungen sowie das große Kaufinteresse haben dazu geführt, dass wir die Sorte ab sofort dauerhaft in unser Fassbrause-Sortiment integrieren“ erklärt Tobias Liesenfeld, Head of Marketing Alkoholfreie Getränke (AFG), Krombacher Brauerei.

Natürlich ohne Alkohol: Perfekt für jeden Anlass und die ganze Familie

Mit ihrem fruchtigen Geschmacksprofil überzeugt Krombacher´s Fassbrause Kirsche durch eine harmonische Kombination aus angenehmer Süße und feiner Säure – natürlich mit echtem Fruchtsaft, 0,0% Alkohol und der für die Fassbrausen charakteristischen Malznote. Damit ist auch die neue Dauersorte ideal für die ganze Familie und ab sofort deutschlandweit im Handel im Sixpack erhältlich.

Foto: Krombacher