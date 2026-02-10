UWG fordert mehr Barrierefreiheit in Siegener Sportstätten

(wS/uwg) Siegen 10.02.2026 | Die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen hat eine offizielle Anfrage zur Barrierefreiheit von Sportstätten gestellt. In einem Schreiben an Bürgermeister Tristan Witt bittet die Fraktion um einen Überblick über den aktuellen Stand, geplante Maßnahmen und Finanzierungsperspektiven für inklusive Sportangebote in der Stadt. 20260210_091150

Nach Angaben der UWG seien barrierefreie Sportstätten eine wichtige Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Zwar habe der Inklusionssport in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, dennoch stießen Menschen mit körperlichen Einschränkungen bei der Nutzung städtischer Turnhallen weiterhin auf bauliche und organisatorische Hindernisse. Ziel der Anfrage sei es, bestehende Defizite sichtbar zu machen und Fördermöglichkeiten gezielt zu nutzen. 20260210_091150

Konkret möchte die Fraktion von der Stadtverwaltung wissen, wie der aktuelle Stand der Barrierefreiheit in den Siegener Turnhallen bewertet wird und welche Prioritäten bei der Modernisierung der Gebäude gesetzt werden. Außerdem erkundigt sie sich nach Konzepten zur stärkeren Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am Sport sowie nach möglichen Förderprogrammen von Land, Bund oder Europäischer Union für den inklusiven Sportstättenbau. Auch die langfristige finanzielle Planung für Investitionen in eine barrierefreie Sportinfrastruktur ist Gegenstand der Anfrage. 20260210_091150

Die UWG-Fraktion sieht in der transparenten Darstellung der Situation eine Grundlage, um Barrieren abzubauen und inklusive Angebote in Siegen auszubauen. Unterzeichnet ist das Schreiben vom Fraktionsvorsitzenden Achim Bell.