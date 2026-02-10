Sparkasse Burbach-Neunkirchen wird erstmals als „Familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert

(wS/sp) Burbach 10.02.2026 | Die Auszeichnungsverleihung der Arbeitgeberschmiede Südwestfalen würdigt die kontinuierlichen Bemühungen der Sparkasse um ein modernes und familienfreundliches Arbeitsumfeld.

Im Rahmen einer feierlichen Verleihung wurde die Sparkasse Burbach-Neunkirchen am vergangenen Dienstag, 03. Februar, mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde durch die Regional Agentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe vergeben, die Unternehmen mit einer familienfreundlichen Personalpolitik auszeichnet. Ziel des Zertifikats ist es, Unternehmen Impulse für ein modernes Personalmanagement zu geben und sie als Arbeitgebermarke für die Region sichtbar zu machen.

Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen freut sich über diese erste Zertifizierung, die die fortwährenden Bemühungen, ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen, würdigt. Besonders betont wird die Balance zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen, die die Sparkasse durch verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle und Benefits wie mobiles Arbeiten und einer betrieblichen Krankenversicherung gewährleistet.



„Mit der Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Unternehmenskultur“, erklärt Christian Roth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burbach Neunkirchen. „Für uns steht die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden an erster Stelle. Nur wenn sie sich ganzheitlich unterstützt fühlen, können wir langfristig erfolgreich zusammenarbeiten. Wir möchten ein Unternehmen bleiben, das Flexibilität, Transparenz und eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördert.“



Ein weiteres Augenmerk an dem Abend lag auf der „Arbeitgebermarke“ und wie wichtig es ist, die persönlichen Belange der Mitarbeitenden zu berücksichtigen und auch nach außen zu tragen. Familienfreundlichkeit wird auch on der Sparkasse als elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie verstanden. Das Zertifikat wirkt nicht nur als bestätigender Wettbewerbsvorteil bei der Fachkräftesuche, sondern auch als Zeichen des Vertrauens in die Sparkasse als Arbeitgeber.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die die Zukunftsorientierung und Innovationskraft unseres Unternehmens unterstreicht. Unser Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Zufriedenheit und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden fördern. Transparenz, Hilfsbereitschaft, Kommunikation, Teamgeist und Vertrauen werden intern bereits als besonders positive Werte des Unternehmens widergespiegelt. Wir sehen diese Zertifizierung als Ansporn, den Weg der flexiblen Arbeitsmodelle und der gesunden Unternehmensführung weiter zu verfolgen“, ergänzt Simon Fries, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

Die Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen basiert auf einem schlanken und unbürokratischen Verfahren, das Unternehmen Impulse für ein modernes Personalmanagement gibt. Dieses möchte die Sparkasse auch in Zukunft mit dem Fokus auf zielgerichteter Kommunikation und der Förderung moderner Arbeitsformen weiter anstreben.

Quelle: Regionalagentur der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe