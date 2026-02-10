FDP-Fraktion im Rat der Stadt Siegen beantragt Prüfung von Feierabendparken in Siegen

(wS/fdp) Siegen 10.02.2026 | Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Siegen hat zur Sitzung des Mobilitätsausschusses am 24. Februar 2026 einen Antrag zur Einführung von sogenanntem „Feierabendparken“ eingereicht. Das Konzept soll Berufstätigen die Möglichkeit geben, ihre Fahrzeuge zu vergünstigten Konditionen über Nacht in öffentlichen Parkhäusern oder auf Parkflächen des Lebensmitteleinzelhandels abzustellen.

Konkret schlägt die FDP vor, dass Anwohner ihre Fahrzeuge zwischen 19:00 und 08:00 Uhr gegen eine Monatspauschale parken können. Die Verwaltung soll prüfen, ob und wie ein solches Modell in Siegen umsetzbar ist – sowohl in städtischen Parkhäusern als auch in Kooperation mit Supermärkten und anderen Einzelhändlern.

„Die Parkplatzsituation ist für viele Menschen in innenstadtnahen Wohngebieten abends ein echtes Problem“, begründet die Fraktion ihren Vorstoß. Wer tagsüber arbeitet, findet oft keinen freien Parkplatz in Wohnortnähe. Gleichzeitig stehen Parkhäuser und Supermarktparkplätze nachts größtenteils leer.

Das Feierabendparken sei eine pragmatische Lösung, von der mehrere Seiten profitieren könnten: Die Anwohner bekämen verlässliche Parkmöglichkeiten zu bezahlbaren Preisen, die Parkhausbetreiber und Einzelhändler würden zusätzliche Einnahmen in Nebenzeiten generieren, und der Parksuchverkehr in den Wohnstraßen würde abnehmen.

In anderen deutschen Städten wie München, Köln und Düsseldorf funktioniert das Modell bereits seit Jahren erfolgreich. Die FDP sieht darin auch einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung und zum Klimaschutz, da weniger Parksuchverkehr weniger CO₂-Ausstoß bedeutet.

Die Verwaltung soll dem Mobilitätsausschuss innerhalb von drei Monaten die Ergebnisse der Prüfung vorlegen – mit Angaben zu rechtlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie zu möglichen Preismodellen.