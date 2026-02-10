ARZ Siegerland unter neuer Führung: Diakonie Südwestfalen stellt Geschäftsleitung neu auf – Maik Schöler übernimmt Geschäftsführung

(wS/dia) Siegen 10.02.2026 | Der Bereich Reha innerhalb der Diakonie in Südwestfalen steht unter neuer Leitung: Maik Schöler (55) hat die Geschäftsführung der Diakonie Pflege und Rehabilitation gGmbH übernommen. Zur Tochtergesellschaft gehören fünf ambulante Zentren (ARZs) in Siegen, Weidenau, Eiserfeld, Freudenberg und Kredenbach mit Schwerpunkten wie Physiotherapie, Ergotherapie und Gesundheitssport sowie angeschlossenen Praxen für Naturheilkunde. Rund 100 Mitarbeitende versorgen dort täglich mehr als 200 Patienten; hinzu kommen noch einmal genauso viele stationäre Patienten im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen und Bethesda in Freudenberg.

Schöler tritt als Geschäftsführer die Nachfolge von Harry Feige an, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der dreifache Familienvater ist im Siegerland verwurzelt und seit vielen Jahren bei der Diakonie in Südwestfalen tätig. Nach beruflichen Anfängen in Göppingen wechselte der ausgebildete Physiotherapeut und Diplom-Sportlehrer (Deutsche Sporthochschule Köln) 2000 zunächst ans Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen und später für zwei Jahre ans ARZ Freudenberg. 2012 übernahm er eine erste Teamleiterstelle im ARZ Siegbogen in Siegen-Weidenau. Was zunächst als Zwei-Mann-Betrieb begann, entwickelte sich in Teamarbeit mit Daniel Rau zu einer gut laufenden Praxis mit heute acht Mitarbeitenden. 2018 kehrte Schöler ans „Stilling“ zurück, um die therapeutische Gesamtleitung zu übernehmen. 2022 erfolgte dann von dort der Umzug „nach nebenan“ ins neu errichtete Gesundheitszentrum an der Hengsbachstraße. Dieses bietet neben Physio- und Ergotherapie auch ein breites Spektrum für Fitness. Rund 800 Mitglieder nutzen dieses Angebot im Bereich des Gesundheitssports. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, unser präventives und therapeutisches Angebot weiter zu stärken“, so Schöler.

Maik Schöler