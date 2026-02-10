Kostenloses Elternseminar: DRK-Kinderklinik verrät „Tipps und Tricks zur Entwicklungsförderung“

(wS/drk) Siegen 10.02.2026 | Wie kommuniziere ich mit meinem Baby im ersten Lebensjahr? Was gehört zur motorischen Entwicklung dazu? Und: Wie kann ich mein Kind fördern? Fragen über Fragen, die sich Eltern gerade in den ersten zwölf Monaten ihres Nachwuchses stellen. Johanna Müller und David Rott, Physiotherapeuten an der DRK-Kinderklinik, beantworten diese Fragen im Rahmen eines kostenlosen Elternseminares. Gemeinsam informieren sie am 23. März von 18 bis 19.30 Uhr über das Thema: „Tipps und Tricks zur kindlichen Entwicklungsförderung“.

Dabei nehmen die Physiotherapeuten gerade die motorische Entwicklung von Säuglingen im ersten Lebensjahr besonders unter die Lupe. Wie kann ich mein Kind in der Entwicklung bis zum freien Laufen unterstützen? Worauf sollte ich beim Tragen meines Kindes achten? Für viele Punkte halten Johanna Müller und David Rott Tipps und Ratschläge parat. „Ein Säugling stellt etwa 400 indirekte Fragen pro Tag an seine Eltern“, wissen die beiden aus Erfahrung zu berichten. „Diese müssen Mutter und Vater natürlich wahrnehmen, richtig deuten, adäquat reagieren und auch beantworten.“

Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Zeit für weitere Fragen. Anmeldungen für das kostenlose Elternseminar sind via E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) im Marketing der DRK-Kinderklinik möglich.

