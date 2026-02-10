SPD-Fraktion Netphen verabschiedet langjährige Weggefährten

(wS/spd) Netphen 10.02.2026 | Im Rahmen einer Veranstaltung der SPD Netphen wurden drei scheidende Genossen der Stadtratsfraktion verabschiedet. „Viele Jahre habt ihr die Geschicke unserer Heimat ehrenamtlich und mit viel Herzblut mitgestaltet“, beschreibt Fraktionsvorsitzender Lothar Kämpfer die Arbeit der scheidenden Rats- und Ausschussmitglieder. Manfred Heinz, langjähriger Vorgänger im Amt des Fraktionsführers, habe die kommunalpolitische Arbeit im Rat jahrzehntelang entscheidend mitgestaltet, so Kämpfer. Auch Stefanie Mengel als Ratsmitglied und Eckhard Mengel als Sachkundiger Bürger seien über viele Jahre Garanten einer zuverlässigen sozialdemokratischen Arbeit im Sinne der Bürger gewesen. In persönlichen Worten erinnerte Kämpfer an zahlreiche Projekte, Entscheidungen und gemeinsame Herausforderungen, die die Fraktion in den vergangenen Jahren prägten. Dabei wurde deutlich, wie sehr die Arbeit der SPD- Fraktion von der Erfahrung, der Verlässlichkeit und der Menschlichkeit der langjährigen Mitglieder profitiert hat.

„Dafür und für euren herausragenden ehrenamtlichen Einsatz nehmt unseren Dank entgegen“, betonte Fraktionsvorsitzender Lothar Kämpfer. Der Dank galt auch den ehemaligen Fraktionsmitgliedern Francesco Rodriguez und Jenny Püttmann, die nicht an der persönlichen Verabschiedung teilnehmen konnten, sowie dem leider kürzlich verstorbenen Reiner Brix.



Auf dem Bild zu sehen sind von links nach rechts: Manfred Heinz, Stefanie Mengel, Eckhard Mengel und

Lothar Kämpfer. Foto: SPD