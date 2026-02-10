Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Bad Berleburg 10.02.2026 |Am Montag (09.02.2026) ist eine Frau aus Elsoff Opfer eines Betruges geworden.

Gegen 15 Uhr erhielt sie einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die Nachfragen zu einer scheinbar getätigten Überweisung hatte. Im weiteren Gesprächsverlauf erwähnte die Bankmitarbeiterin noch eine Wertversicherung, die angeblich auf ein bereits verstorbenes Familienmitglied abgeschlossen worden sei. Weder von der Überweisung noch von der Wertversicherung hatte die Geschädigte Kenntnis. Da sich die Bankmitarbeiterin aber mit dem Namen der Hausbank der Geschädigten vorstellte, schöpfte die Frau keinen Verdacht.

Wenige Minuten nachdem das Telefonat beendet wurde, rief ein Mann an, welcher sich als ebenfalls vermeintlicher Polizeibeamter vorstellte. Er erzählte der Frau, dass es sich bei dem vorangegangenen Anruf durch die Bankmitarbeiterin um einen Betrugsanruf gehandelt hätte. Der Mann bat die Geschädigte mitzuspielen, um eine Festnahme der Betrüger durchführen zu können. Dazu sollte die Frau alle Wertsachen in einen Beutel packen und der Bankmitarbeiterin übergeben. Er gab an, dass die falsche Bankmitarbeiterin daraufhin festgenommen würde und die Geschädigte ihre Wertsachen anschließend bei der örtlichen Polizeiwache in Bad Berleburg abholen könne.

Kurze Zeit später meldete sich die angebliche Bankmitarbeiterin erneut bei der Geschädigten und bat diese um die Herausgabe aller Wertsachen, da diese im Haus nicht mehr sicher seien. Es dauerte nicht lange, bis es an der Haustüre der Geschädigten in der Straße „Wolpfad“ klingelte und eine junge Frau den Beutel mit den Wertsachen entgegennahm. Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 18 Jahre - 165 - 170cm - schlanke Statur - dunkle, längere Haare, zum Zopf gebunden - schwarzer Trenchcoat - schwarze Stoffhose

Es wurden Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0. Dabei ist insbesondere von Interesse, ob jemand die junge Abholerin beobachtet hat oder jemanden in dem Tatzeitraum im Bereich Elsoff ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist.

Die Polizei weist aufgrund des aktuellen Vorfalls nochmals daraufhin: Geben Sie keine Wertsachen an Unbekannte heraus.