Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Koblenzer Straße

10. Februar 20261
(wS/ots) Siegen 10.02.2026 | Am vergangenen Freitag (06.02.2026) ist es auf der Koblenzer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Gegen 14 Uhr fuhr ein 45-jähriger mit einem weißen Mercedes auf dem linken Fahrstreifen über die Koblenzer Straße in Richtung Eiserfeld. Zur selben Zeit befuhr eine 62-jährige mit einem schwarzen BMW den rechten Fahrstreifen. Wenige Meter nach dem Kreuzungsbereich „Koch’s Ecke“ kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
