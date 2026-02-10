Großrazzia gegen Drogenkriminalität rund um den Kreis Olpe: Polizei durchsucht 25 Objekte in NRW

(wS/ots) Olpe Siegen NRW 10.02.2026 | Am frühen Dienstagmorgen, 10. Februar, durchsuchten Polizeibeamte mit starken Kräften in NRW diverse Örtlichkeiten im Zusammenhang mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Allein im Kreis Olpe wurden 18 Objekte im Rahmen dieses Einsatzes durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen liefen aber auch über die Grenzen des Kreises Olpe hinaus in 7 Objekten verteilt in Bochum, Dortmund, Hagen, im Hochsauerlandkreis sowie im Märkischen Kreis.

Im bei der Staatsanwaltschaft Siegen geführten Verfahren, waren neben den Beamten der Kreispolizeibehörde Olpe Kräfte der Einsatzhundertschaft aus ganz NRW sowie eine zweistellige Zahl an Diensthundeführern mit speziell ausgebildeten Diensthunden am Einsatz beteiligt. Außerdem erhielt die Kreispolizei weitere Unterstützung von Spezialkräften.

Erfolgreiche Durchsuchung

Im Rahmen der Durchsuchung wurden diverse Datenträger und Beweismittel gefunden, die in anschließenden weiteren Ermittlungen ausgewertet werden. Betäubungsmittel im zweistelligen Kilobereich, Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich sowie Schreckschusswaffen konnten die eingesetzten Kräfte ebenfalls sicherstellen. Darüber hinaus wurde Diebesgut in Form von Baumaschinen und Elektrokleinstfahrzeugen in einem der Objekte gefunden. Zwei Cannabisplantagen mit jeweils rund 50 Pflanzen wurden überdies an zwei Örtlichkeiten entdeckt. Insgesamt konnten fünf Personen durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Drei werden einem Haftrichter vorgeführt.

Zum Hintergrund:

Schon seit rund einem Jahr wurde bei der Kreispolizeibehörde Olpe ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Betäubungsmittelbereich geführt. In diesem wurden Handel mit Cannabis, Amphetamin und anderen Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge belegt. Die Haupttäter erzielten durch ihre Gewinne in erheblichem Umfang regelmäßige Einnahmen.

Dem Einsatz am 10. Februar 2026 war ein Zugriff der Kreispolizeibehörde Olpe mit großer Unterstützung der Kreispolizeibehörde Siegen in Attendorn Ende 2025 vorangegangen. Im Zuge dieses Zugriffs kam es Ende letzten Jahres zu ersten Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen die Polizei damals bereits mehrere Kilogramm diverser Betäubungsmittel, Waffen, Bargeld und Daten auffinden konnte. Die Zielperson der Maßnahme war vorläufig festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Weitere Angaben macht die Polizei im Hinblick auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Symbolfoto