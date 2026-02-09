Mehr Einfluss für Siegen-Wittgenstein: Benjamin Grimm für Landesvorstand nominiert

(wS/fw) Siegen 09.02.2026 | Die Bezirksmitgliederversammlung der FREIEN WÄHLER Südwestfalen in der Akademie Biggesee brachte personelle Weichenstellungen mit besonderer Bedeutung für den Kreis Siegen Wittgenstein.

Der Siegener Kreis- und Bezirksvorsitzende Benjamin Grimm wurde einstimmig als Kandidat für das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden beim Landesparteitag am 21. März vorgeschlagen. Sein Amt als Bezirksvorsitzender wird er weiterhin ausüben.



Grimm erklärte: „Für das große Vertrauen danke ich ausdrücklich. Bei einer erfolgreichen Wahl werde ich den Kreisvorsitz im April geordnet übergeben, da der Kreisverband Siegen-Wittgenstein personell hervorragend aufgestellt ist und die erfolgreiche Arbeit vor Ort nahtlos fortgeführt werden kann.“



Die bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Marion Linde aus Bad Berleburg kündigte an, nicht erneut zu kandidieren. Der Bezirk dankte ihr für ihr langjähriges Engagement.



Die noch junge Kreisvereinigung Siegen-Wittgenstein ist seit der Kommunalwahl in vier Räten vertreten und stellt ein fraktionsloses Mitglied im Kreistag. Bezirksweit wurden 2025 zudem 18 Neumitglieder aufgenommen. Für den 4. März kündigten die FREIEN WÄHLER eine öffentliche Informationsveranstaltung zum neuen Grundwehrdienst in der Siegerlandhalle an.

Benjamin Grimm (Siegen)

Marion Linde, Bad Berleburg