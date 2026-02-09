Gemeindepokal der Altliga 2026 – Fußballtradition in der Sporthalle der Wendener Gesamtschule

(wS/vsv) Wenden 09.02.2026 | Am Samstag, 21. Februar findet der Gemeindepokal der Altliga in der Sporthalle der Gesamtschule Wenden statt.

Veranstalter des traditionsreichen Hallenturniers ist der Gemeindesportverband Wenden, Ausrichter ist der VSV Wenden.

Turnierbeginn ist um 13:00 Uhr, der Einlass beginnt ab 12:00 Uhr.

Die Auslosung der Gruppen fand im Vereinslokal Wurm „Bützers“ statt.

Anwesend war unter anderem der 1. Vorsitzende des Gemeindesportverbandes Peter Niklas. Zudem nahm Martin Mulder als Vertreter der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden an der Auslosung teil, die den Gemeindepokal der Altliga bereits seit vielen Jahren als Hauptsponsor unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Durchführung des Turniers leistet.

Die Gruppeneinteilung sowie alle Spielzeiten sind dem offiziellen Spielplan zu entnehmen. Alle Ergebnisse können während des Turniers live online verfolgt werden unter:

https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=04puoh9llu



Der Gemeindepokal der Altliga zählt seit vielen Jahren zu den festen Größen im sportlichen Kalender der Gemeinde Wenden. Neben dem sportlichen Wettbewerb stehen vor allem Fairness, Kameradschaft und das Wiedersehen vieler ehemaliger Aktiver im Mittelpunkt.

„Der Gemeindepokal ist jedes Jahr ein besonderer Treffpunkt für unsere Altliga-Spieler, aber auch für viele Familien und Fußballfreunde aus der gesamten Gemeinde“, betont Christoph Alfes vom Vorstand der Altliga.

„Wir freuen uns auf spannende Spiele, viele bekannte Gesichter und einen rundum gelungenen Turniertag für Jung und Alt.“

Auch für die kleinen Gäste ist mit zahlreichen Snacks gesorgt, sodass die gesamte Familie den Turniertag in entspannter Atmosphäre genießen kann.



Hinweis zur Parksituation:

Aufgrund der laufenden Bauarbeiten am Schwimmbad ist die Parksituation rund um die Gesamtschule stark eingeschränkt.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Parkplätze am Rathaus Wenden zu nutzen.



Der VSV Wenden freut sich als Ausrichter auf zahlreiche Zuschauer und einen gelungenen Turniertag.



Weitere Infos sind unter: www.vsv-wenden.de zu finden.

Der VSV Wenden richtet in diesem Jahr den Gemeindepokal der Altliga aus. v.l.n.r. Peter Niklas, Fabian Knott (beide GSV Wenden), Caterina Breuer (Vorstand VSV Wenden), Martin Mulder (Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden), Petra Hahn, Andreas Hahn (beide GSV Wenden), Christoph Alfes (Vorstand Altliga VSV Wenden)