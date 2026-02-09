Jugendforum Hilchenbach tagt im Jugendzentrum „NoLimits“

(wS/hi) Hilchenbach 09.02.2026 | Das Hilchenbacher Jugendforum kommt am Donnerstag, 12. Februar, um 16:00 Uhr zu seiner turnusmäßigen Sitzung im Jugendzentrum „NoLimits“ in Dahlbruch zusammen. Dazu sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren eingeladen, erklärt Anton Witte, Sprecher des Jugendforums.

Im Mittelpunkt der Sitzung stehen mehrere aktuelle und geplante Projekte der Jugendbeteiligung. Ein wichtiger Punkt ist die Beteiligung an den „Wochen gegen Rassismus“, an denen sich das Jugendforum aktiv beteiligen möchte. Außerdem wird über die Entwicklung eines eigenen Logos und die Gestaltung von Flyern gesprochen, um die Arbeit des Jugendforums bekannter zu machen.

Darüber hinaus sollen ein geplantes Fortbildungsangebot sowie eine Veranstaltung für Jugendliche zum Thema „Mentale Gesundheit von Jugendlichen“ weiter vorbereitet werden. Mit diesen Vorhaben setzt das Jugendforum ein Zeichen für Engagement, Aufklärung und die aktive Mitgestaltung von Themen, die Jugendliche betreffen.