Vier Leichtverletzte nach Unfall in Olpe

9. Februar 20266
(wS/ots) Olpe 09.02.2026 | Am Freitag (06. Februar) kam es um 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bilsteiner Straße.

Ein 23-Jähriger war mit seinem PKW von der Ziegeleistraße eingebogen und dabei mit dem Auto einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Kollision wurden die Autofahrerin und ihr 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Während der 23-Jährige unverletzt blieb, verletzten sich auch seine zwei Beifahrer (19 und 20 Jahre) leicht.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Beide PKW wurden abgeschleppt.

Symbolfoto: wirSIege.de
