Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in der Gießereistraße in Siegen ein – Polizei bittet umHinweise

9. Februar 20261
(wS/ots) Siegen 09.02.2026 | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.02.2026) sind bislang
unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gießereistraße in Siegen eingebrochen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht.

Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
