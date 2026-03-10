10 Jahre Flecker WinterTheater – Jubiläum mit erstem Sommerstück

(wS/fwt) Freudenberg 26.03.2026 | Das Flecker WinterTheater feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass bieten wir unseren Gästen zum ersten Mal auch ein „Sommerstück“:

Mit der bissigen Gesellschaftskomödie Kalter weißer Mann bringt das Flecker WinterTheater ein Stück auf die Bühne, das aktueller kaum sein könnte. Geschrieben von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, widmet sich die pointierte Inszenierung den großen gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit – von Genderfragen über Wokeness bis hin zu politischer Korrektheit – und verpackt diese in eine temporeiche, ebenso unterhaltsame wie provokante Komödie.

Im Zentrum der Handlung steht eine Trauerfeier, die völlig aus dem Ruder läuft: Ausgerechnet ein vermeintlich harmloser Fehler auf einer Trauerschleife – die Aufschrift „Deine Mitarbeiter“ – sorgt für Empörung, da sich insbesondere die weiblichen Angestellten übergangen fühlen. Was folgt, ist ein eskalierender Schlagabtausch zwischen unterschiedlichen Generationen und Weltbildern: Hier treffen vermeintlich „alte weiße Männer“ auf eine junge, sensibilisierte Generation, die für Gleichberechtigung und sprachliche Präzision eintritt. Zwischen Missverständnissen, verletzten Gefühlen und hitzigen Wortgefechten entfaltet sich eine ebenso komische wie entlarvende Dynamik. Dabei gelingt es dem Stück, keine einfache Antwort zu geben oder eine Seite zu verurteilen. Vielmehr lebt „Kalter weißer Mann“ von seinem treffsicheren Humor, der beide Perspektiven beleuchtet und das Publikum immer wieder zum Lachen – und zum Nachdenken – bringt. Die Dialoge sind schnell, scharf und nah an der Realität, wodurch sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Figuren und Situationen wiedererkennen dürften.

Nach der Uraufführung am 23. April 2024 im Renaissance Theater Berlin hat sich das Stück rasch zu einem vielgespielten Erfolg entwickelt und wird in der Spielzeit 2025/2026 unter anderem in Städten wie Bonn, Hamburg, Siegen und Wolfsburg aufgeführt. Auch das Flecker WinterTheater greift diesen Erfolg auf und präsentiert eine eigene Inszenierung mit viel Spielfreude, Gespür für Timing und einem feinen Blick für die Zwischentöne der Vorlage, die die Balance zwischen Unterhaltung und gesellschaftlicher Relevanz eindrucksvoll hält.

Die Aufführungen finden an mehreren Spielorten statt:

Freitag, 26.06.2026, 20:00 Uhr – Technikmuseum Freudenberg

Samstag, 27.06.2026, 20:00 Uhr – Sängerheim Freudenberg

Sonntag, 28.06.2026, 17:00 Uhr – Sängerheim Freudenberg

Freitag, 03.07.2026, 20:00 Uhr – DGH Hohenhain

Samstag, 04.07.2026, 20:00 Uhr – DGH Harbach

Samstag, 11.07.2026, 20:00 Uhr – DGH Hünsborn

Kartenreservierungen können ab sofort wie gewohnt über die Internetseite des Vereins (www.fleckerwintertheater.de) getätigt werden. Der Eintrittspreis ist seit 10 Jahren stabil und beträgt auch in diesem Jahr 10,00 €.

Das Flecker WinterTheater lädt herzlich dazu ein, diese kluge und hochaktuelle Komödie live zu erleben. „Kalter weißer Mann“ ist ein Theaterabend, der zum Lachen reizt, Diskussionen anstößt und noch lange im Gedächtnis bleibt.Theaterabend, der zum Lachen reizt, Diskussionen anstößt und noch länger im Gedächtnis bleibt.

Mehr dazu auf: Fleckerwintertheater.de

Leidenschaft, Lachen und echtes Teamwork: Das Flecker Wintertheater stellt sich vor

FREUDENBERG. Wenn sich im Winter der Vorhang hebt und über 100 Menschen gleichzeitig in herzliches Lachen ausbrechen, dann ist das der größte Lohn für das Ensemble des Flecker Wintertheater e.V. Seit seiner Gründung im September 2016 hat sich der Verein der Mission verschrieben, die Kultur in Freudenberg lebendig zu halten und die Magie der Komödie auf die Bühne zu bringen.

Mehr als nur Schauspiel

Was als Projektgruppe begann, ist heute eine eingeschworene „Theaterfamilie“ aus rund 25 Aktiven. Doch wer denkt, beim Flecker Wintertheater ginge es nur um das Rampenlicht, der irrt. „Theater ist kein Einzelsport, sondern Mannschaftssport mit Scheinwerfern“, betont der Verein. Das Engagement findet ebenso hinter den Kulissen statt: Bühnenbilder werden in Eigenregie gezimmert und Kostüme selbst produziert.

Ein Ort zum Über-sich-hinaus-Wachsen

Besonders am Herzen liegt dem Ensemble die Nachwuchsförderung. Amateurdarsteller – egal ob mit oder ohne Vorerfahrung – bekommen hier die Chance, systematisch in Rollen hineinzuwachsen. Dabei geht es weniger um perfektes Talent als vielmehr um Mut, Timing und die Lust, sich „mit Würde zum Affen zu machen“. Das Ziel ist dabei immer eine homogene Gruppenleistung, bei der das gemeinsame Erleben von Proben, Lampenfieber und dem abschließenden Triumph im Fokus steht.

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