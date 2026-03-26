L531: Vollsperrung der Freiengründer Straße in Eiserfeld ab Montag (13.04.) nach den Osterferien

(wS/str) Siegen 26.03.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt nach den Osterferien die Sanierung der L531 (Freiengründer Straße) bei Waldhaus Schränke in Eiserfeld mit dem zweiten Bauabschnitt fort. Die Baumaßnahme kann aufgrund der schmalen Straßenbreite nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der nächste Bauabschnitt beginnt am Montag (13.04.) und dauert voraussichtlich bis Juli. Gebaut wird im Bereich zwischen dem Waldhaus Schränke und dem bereits fertiggestellten Bauabschnitt der L531. Eine Umleitung wird wieder über Neunkirchen, Wilden, Wilnsdorf, Rinsdorf, Eisern und Eiserfeld ausgeschildert. Die L909 (Rensbachstraße) bleibt für den innerörtlichen PKW-Verkehr befahrbar, auf dieser Strecke gilt generell ein LKW-Fahrverbot. Im Verlauf der Bauarbeiten wird jedoch eine kurzzeitige Vollsperrung des Kreuzungsbereiches L531/L909 notwendig werden, worüber dann gesondert informiert wird.

Die Sanierung der Freiengründer Straße ist wegen der schlechten Fahrbahnbeschaffenheit notwendig, außerdem erfolgen weitreichende Erdbauarbeiten und die gesamte Entwässerungseinrichtung wird erneuert. Der erste Bauabschnitt der Strecke wurde bereits im vergangenen Herbst gebaut.







