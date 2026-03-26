Crash auf der HTS: Streifenwagen kollidiert mit Kia – Stau Richtung Siegen!

(wS/red) Siegen 26.03.2026 | Am frühen Donnerstagnachmittag (26. März 2026) ist es auf der Hüttentalstraße in Siegen zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Unfall gegen 13:47 Uhr gemeldet.

Der Crash ereignete sich auf der HTS in Fahrtrichtung Siegen, kurz vor der Abfahrt zur City-Galerie. Dort hatte sich zuvor ein Rückstau gebildet. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte die Fahrerin eines Kia Carens in diesem Bereich die Fahrspur. Dabei nahm sie den herannahenden Streifenwagen offenbar nicht wahr. In der Folge kam es zu einer Kollision, bei der das Polizeifahrzeug auf den Kia auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Streifenwagen im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Kia wies Schäden am Heck sowie an der Fahrzeugseite auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Siegen war im Einsatz und stellte den Brandschutz sicher. Mehrere Polizeikräfte sicherten zudem die Unfallstelle ab und regelten den Verkehr.

Infolge des Unfalls kam es auf der Hüttentalstraße (HTS) von Weidenau in Richtung Siegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau in Richtung Siegener Innenstadt.

Glücklicherweise wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Fahrerin des Kia wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sie jedoch leicht unter Schock stand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de















