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Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

26. März 20262
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(wS/ots) Siegen 26.03.2026 | Am Donnerstagmorgen (26.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall
mit anschließender Flucht gekommen.

Eine 58-Jährige fuhr gegen 10:30 Uhr mit einem blauen Opel durch den Wellersbergtunnel geradeaus in Richtung Siegen. An einer roten Ampel kam sie im Tunnel hinter einem LKW zum Stehen. Der LKW-Fahrer fuhr unvermittelt rückwärts, dabei kam es zur Kollision mit dem PKW der 58-Jährigen. Als die Ampel auf grün schaltete, entfernte sich der LKW von der Unfallstelle. Möglicherweise hatte der Fahrer des LKW nichts von dem Zusammenstoß mitbekommen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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