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Schaden und zwei Personen leicht verletzt nach Verkehrsunfall auf der L903 zwischen Arfeld und Richstein

26. März 20264
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(wS/ ots) Bad Berleburg 26.03.2026 | Am Mittwochnachmittag (25.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der L903 zwischen Arfeld und Richstein gekommen.

Ein 20-Jähriger war gegen 15:45 Uhr von Arfeld nach Richstein mit einem grauen Mercedes unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Gegenverkehr. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 36-jährige Seat-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Im Laufe der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Reifen des Mercedes kaum noch Profil aufwiesen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge könnten die abgefahrenen Reifen, die regennasse Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

Der 20-Jährige und die 36-Jährige wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 15.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Symbolbild

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