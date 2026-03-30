175 Jahre Chorgesang in Kreuztal – Festjahr mit großer Jubiläumsfeier und Konzertreihe

(wS/ck) Kreuztal 30.03.2026 | In diesem Jubiläumsjahr blickt die Chorgemeinschaft Kreuztal auf 175 Jahre Vereinsgeschichte zurück – ein beeindruckendes Kapitel lebendiger Chormusik in der Region. Gemeinsam mit dem Chorverband Siegerland, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, wird dieses besondere Ereignis musikalisch gewürdigt.

Am 19. April 2026 um 17 Uhr lädt die Chorgemeinschaft Kreuztal 1851 e.V. zu einem festlichen Konzert in die Laurentiuskirche in Kreuztal-Ferndorf ein. Als Gastchor bereichert der MGV Westfalia Gernsdorf das Programm. Die Besucher erwartet eine vielseitige Auswahl an Werken für Männerchor und gemischten Chor.

Ein weiteres Highlight folgt am 11. Oktober 2026: In der Siegerlandhalle Siegen (Leonhard-Gläser-Saal) findet die große Jubiläumsfeier des Chorverbandes statt. Interessierte Sängerinnen und Sänger aus der Region haben aktuell die Chance, für diesen Auftritt in die Proben einzusteigen. Dies ist sowohl beim Gemischten Chor in Kreuztal als auch bei den Männerchören in Irmgarteichen und Oberdresselndorf möglich.

Das Repertoire der Jubilarchöre reicht von klassischen A-cappella-Stücken bis hin zu bekannten Werken aus Oper und Operette. Besonders Neueinsteiger sind willkommen, Teil dieser lebendigen Tradition zu werden und die Freude am Chorgesang in der Gemeinschaft zu erleben.

Projektsänger gesucht! Weitere Informationen zu Probenzeiten und Kontakten finden Sie auf den folgenden Homepages:

www.mgv-irmgarteichen.de

www.chorgemeinschaft-kreuztal.de

www.chorverband-siegerland.de

www.mgv-oberdresselndorf.de

Foto: Chorgemeinschaft Kreuztal 1851 e.V.