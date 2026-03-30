Siegerländer Judo-Talente überzeugen in Lippetal: Gold für Sening, Silber für Semenov

(wS/jf) Siegen 30.03.2026 | Jolina Sening gewinnt – Silber für Yehor Semenov – Bohdan Semenov verpasst im letzten Kampf Teilnahme zur WDEM



Volles Haus bei den Westfalen Open. Der 1. SC Lippetal war Ausrichter der Westfalen Open. In der neuen Ballsporthalle gingen an zwei Tagen mehr als 600 Judoka aus den Bezirken Arnsberg, Detmold und Münster an den Start. Zudem fanden die Landes-Einzelmeisterschaften der Männer und Frauen statt, bei denen es um die Teilnehmerplätze für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften ging, die am 26. April in Herne ausgetragen werden.

In der Altersklasse U18 waren mit Jolina Sening, Michelle Ens, Yehor Semenov und Theo Hellwig vier Judofreunde auf der Matte. Für den TV Freudenberg starteten Paula Nassauer und Frederik Wessling.

Jolina Sening triumphierte in der Gewichtsklasse bis 52 kg mit vier vorzeitigen Siegen. Zwei Haltegriffsiege sowie zwei Erfolge mit O-uchi-gari sicherten ihr die Goldmedaille.

Yehor Semenov (-60 kg) gewann seine Auftaktbegegnung mit Kata-guruma. Mit zwei weiteren Siegen stand er im Finale, musste sich dort jedoch mit einer Hebeltechnik geschlagen geben.

Michelle Ens, erstmals in der Gewichtsklasse bis 57 kg am Start, erwischte einen guten Auftakt. Nach einer Niederlage im Halbfinale traf sie im kleinen Finale auf die für den TV Freudenberg startende Paula Nassauer. Diese siegte mit einer Innensichel. Damit gewann Paula Nassauer Bronze, Michelle Ens belegte Platz fünf.

Ein weiterer dritter Platz ging an den TV Freudenberg: Frederik Wessling (bis 81 kg) verlor zwar einen Kampf, setzte sich jedoch zweimal durch und sicherte sich Bronze.

Für Theo Hellwig war es das erste Jahr in der U18. Das bekam er in Kämpfen gegen deutlich ältere Gegner zu spüren und schied frühzeitig aus. Gero Anders und Jonathan Gehrke (beide U15/-55 kg) verbuchten zwar jeweils einen Sieg, gingen jedoch insgesamt leer aus.

Bei den Männern und Frauen kämpften die Judoka um die Qualifikation für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften. Bohdan Semenov vertrat die Judofreunde in der Gewichtsklasse bis 73 kg. Gleich in der ersten Begegnung traf er auf den späteren Landesmeister Aykhan Süleymanov (TV Jahn Bad Lippspringe) und wurde nach kurzer Zeit ausgehoben.

Mit vier Siegen in der Trostrunde stellte er anschließend seine Klasse unter Beweis. Im Kampf um Platz fünf, der zugleich die Qualifikation bedeutet hätte, unterlag er jedoch. Somit belegte er Rang sieben.

Theo Hellwig, Jolina Sening, Michelle Ens sowie vom TV Freudenberg Paula Nassauer starteten in der Altersklasse

U18 ( v.r.)







