Sparlotterie-Spende ermöglicht neue Tischtennisplatte für den VfB Burbach

(wS/sp) Burbach 30.03.2026 | Der VfB 1907/1920 Burbach e.V. darf sich über eine wertvolle Unterstützung freuen: Dank einer Zuwendung in Höhe von 1.500 Euro aus der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen konnte die Tischtennisabteilung des Vereins eine neue Tischtennisplatte anschaffen.

Die Investition kommt insbesondere den Mitgliedern zugute und sorgt für verbesserte Trainings- und Spielbedingungen. Darüber hinaus wird der Spendenübersschuss für die Saisonvorbereitung sowie das Sommercamp der Jugendabteilung eingesetzt.

Mit der Unterstützung der Sparkasse konnte der Verein eine neue Tischtennisplatte anschaffen, die nun die Trainings- und Wettkampfbedingungen für die Vereinsmitglieder verbessert. Foto: Sparkasse

„Die neue Tischtennisplatte ist eine wichtige Investition in die Qualität unserer Vereinsarbeit. Gerade für unsere jüngeren Mitglieder ist es entscheidend, unter guten Bedingungen trainieren zu können“, betont Guido Schlich von der Jugendleitung der Tischtennisabteilung.

In den vergangenen Jahren hat sich die Abteilung kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der neuen Ausstattung können sowohl Trainingseinheiten als auch Wettkämpfe auf einem höheren Niveau durchgeführt werden. Gleichzeitig wird das sportliche Angebot für alle Vereinsmitglieder weiter aufgewertet.

Auch seitens der Sparkasse wird das Engagement des Vereins gewürdigt. „Wir freuen uns, den VfB Burbach mit Mitteln aus der Sparlotterie unterstützen zu können. Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Jugend und Sport in der Region“, erklärt Kundenberater Michael Seyfarth.

Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen fördert regelmäßig lokale Projekte aus den Bereichen Sport und Kultur. Ziel ist es, die Gemeinschaft zu stärken und die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu verbessern.







