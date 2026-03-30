News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Hydrantenprüfung in Grund, Oechelhausen und Ruckersfeld

30. März 20265
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hi) Hilchenbach 30.03.2026 | Die Einheiten Grund und Oechelhausen/Ruckersfeld der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach prüfen am Donnerstag, 2. April, ab 18:00 Uhr die Hydranten in den drei Stadtteilen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Folge dieser Maßnahme vorübergehend kurzzeitige Druck- und Mengenschwankungen bei der Trinkwasserversorgung sowie Eintrübungen des Trinkwassers entstehen können.

Die Eintrübungen stellen keine Gesundheitsgefährdung dar und sind durch kurzzeitiges Aufdrehen der Wasserzapfstellen zu beseitigen.
Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für diese notwendigen Prüfungen.

Werbepartner der Region – Anzeige

🗞️

Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.

Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.

❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen
✅ Schnell & sicher via PayPal ✅ Jeder Euro zählt
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Großzügige Spende von Dynamit Nobel Defence stärkt Nachwuchsarbeit der Kinderfeuerwehr Würgendorf

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten