Hydrantenprüfung in Grund, Oechelhausen und Ruckersfeld

(wS/hi) Hilchenbach 30.03.2026 | Die Einheiten Grund und Oechelhausen/Ruckersfeld der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach prüfen am Donnerstag, 2. April, ab 18:00 Uhr die Hydranten in den drei Stadtteilen.



Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Folge dieser Maßnahme vorübergehend kurzzeitige Druck- und Mengenschwankungen bei der Trinkwasserversorgung sowie Eintrübungen des Trinkwassers entstehen können.



Die Eintrübungen stellen keine Gesundheitsgefährdung dar und sind durch kurzzeitiges Aufdrehen der Wasserzapfstellen zu beseitigen.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für diese notwendigen Prüfungen.