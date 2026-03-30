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Großzügige Spende von Dynamit Nobel Defence stärkt Nachwuchsarbeit der Kinderfeuerwehr Würgendorf

30. März 202698
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(wS/ffw) Wilnsdorf 30.03.2026 | Eine große Überraschung gab es für die Blaulichtbande der Kinderfeuerwehr Würgendorf.

Die Firma Dynamit Nobel Defence machte es durch ihre Spende möglich, dass für die Kinderfeuerwehr 3 Atemschutzgeräte für die Übungstage angeschafft werden konnten.

Sascha Unger und Christian Kreft von Dynamit Nobel Defence in Würgendorf überreichten nach einer kurzen Ansprache die Atemschutzgeräte an die Blaulichtbande mit ihren engagierten Betreuern.

Mehr als 50 mal im Jahr rückt die Feuerwehr Würgendorf zu Einsätzen aus. Daher ist die Nachwuchsarbeit ein wichtiger Baustein, um die Einsatzbereitschaft auch zukünftig zu gewährleisten.

Die Kinderfeuerwehr leistet hier einen wertvollen Beitrag. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren werden spielerisch an Themen wie Brandschutzerziehung, Umweltschutz und Erste Hilfe herangeführt. Aber auch Bewegung, Entdecken, Basteln, Ausflüge und Teamgeist stehen auf dem Programm.

In der Blaulichtbande finden die jungen Floriansjünger eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung mit einem Einstieg in die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr. Aktuell sind 33 Kinder dabei. Die Treffen finden einmal im Monat statt, organisiert und begleitet von sechs sehr engagierten Betreuern.

„Engagierte Nachwuchsarbeit für eine gute Sache zu fördern, das macht einfach Spaß“, resümierten Sascha Unger und Christian Kreft angesichts der Begeisterung der kleinen Nachwuchsfeuerwehrleute.

Foto: Förderverein Feuerwehr Würgendorf

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