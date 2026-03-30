Das Infomobil des Deutschen Bundestages macht Halt in Siegen

(wS/bu) Siegen – Berlin 30.03.2026 | Vom 16. April bis 18. April 2026 ist das Infomobil des Deutschen Bundestages im Wahlkreis 147 „Siegen- Wittgenstein“ zu Gast.

Standort: Siegen – Jakob-Scheinerplatz/ Bahnhofstraße.



Öffnungszeiten:

Donnerstag, 16. April 2026 von 11 bis 18 Uhr,

Freitag, 17. April 2026 von 9 bis 18 Uhr sowie

Samstag, 18. April 2026 von 9 bis 14 Uhr.



Der 17 Meter lange und 26 Tonnen schwere Promotion-Truck tourt jedes Jahr durch rund 60 Städte in ganz Deutschland.

Ziel ist es, die Arbeit des Parlaments anschaulich zu vermitteln – und im Laufe von zwei Wahlperioden alle 299 Wahlkreise zu besuchen.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, sich vor Ort über die Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments zu informieren und das Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Deutschen Bundestages zu suchen. Oft können auch die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises für Gespräche vor Ort sein.



Bitte beachten Sie: Insbesondere während der Sitzungswochen des Bundestages in Berlin ist eine Anwesenheit der Abgeordneten vor Ort in der Regel nicht möglich.



Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen bis zu 30 Personen, können vereinbart werden. Fachkundige Honorarkräfte informieren im Auftrag des Bundestages, leiten Diskussionsrunden und beantworten Fragen rund um die parlamentarische Arbeit.



Im Infomobil erwarten Sie zahlreiche Informationsangebote – gedruckt und digital. Eine Fotowand am Redepult des Plenarsaals lädt zu einem Erinnerungsfoto ein, und ein virtueller Rundgang ermöglicht einen digitalen Besuch im Bundestag.



Auch ein Glücksrad mit kleinen Preisen sowie eine barrierefreie Hebebühne gehören zur Ausstattung.

Weitere Informationen zum Infomobil und zu den anderen Instrumenten der mobilen Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Bundestages finden Sie unter www.bundestag.de/unterwegs.

Dort sind auch alle weiteren Stationen der Infotour 2026 aufgeführt.

Wer das Infomobil diesmal nicht besuchen kann, findet viele Informationsmaterialien kostenlos unter www.btg-bestellservice.de.

Dort lassen sich Flyer, Broschüren und das Grundgesetz als PDF herunterladen oder kostenfrei in gedruckter Form bestellen – teilweise auch in Fremdsprachen sowie in einfacher oder leichter Sprache.







