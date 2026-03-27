83-jährige Frau aus Mudersbach vermisst – Betzdorfer Polizei bittet um Unterstützung

(wS/ots) Mudersbach 27.03.2026 | Derzeit unterstützt die Siegener Polizei die Polizeiinspektion Betzdorf bei der Suche nach einer vermissten 83-jährigen Frau aus Mudersbach.

Am 23.03.2026, vermutlich gegen 10:00 Uhr, verließ die vermisste Brigitte S. ihr häusliches Umfeld in der Ortslage Mudersbach. Es wird angenommen, dass sie sich wie jeden Tag in Richtung der Bushaltestelle „Niederschelden Weiher“ begeben hat, um mit der Linie C101 nach Siegen-Eiserfeld, Siegen oder weiter nach Siegen-Weidenau (NRW) zu fahren. Die Vermisste war wochentags fast täglich und ausschließlich mit dem Bus unterwegs und besitzt ein Seniorenticket.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor, eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca.154 – 156 cm

Schuhgröße 35

schlanke, zierliche Figur

kurze blonde Haare

blau-graue Augen

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/CAYHY36 eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741 926 0 oder jede andere Dienststelle entgegen.