Hydrantenprüfung in Müsen

(wS/hi) Hilchenbach 27.03.2026 | Die Einheit Müsen der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach prüft am Samstag, 28.

März, von 16:00 bis 18:00 Uhr die Hydranten im Stadtteil Müsen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Folge dieser Maßnahme

vorübergehend kurzzeitige Druck- und Mengenschwankungen bei der

Trinkwasserversorgung sowie Eintrübungen des Trinkwassers entstehen können.

Die Eintrübungen stellen keine Gesundheitsgefährdung dar und sind durch

kurzzeitiges Aufdrehen der Wasserzapfstellen zu beseitigen.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für diese

notwendigen Prüfungen.