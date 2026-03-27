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Hydrantenprüfung in Müsen

27. März 20264
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(wS/hi) Hilchenbach 27.03.2026 | Die Einheit Müsen der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach prüft am Samstag, 28.
März, von 16:00 bis 18:00 Uhr die Hydranten im Stadtteil Müsen.
Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in Folge dieser Maßnahme
vorübergehend kurzzeitige Druck- und Mengenschwankungen bei der
Trinkwasserversorgung sowie Eintrübungen des Trinkwassers entstehen können.
Die Eintrübungen stellen keine Gesundheitsgefährdung dar und sind durch
kurzzeitiges Aufdrehen der Wasserzapfstellen zu beseitigen.
Die Freiwillige Feuerwehr und die Stadtverwaltung bitten um Verständnis für diese
notwendigen Prüfungen.

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