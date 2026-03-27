Baustart für Millionenprojekt: Bagger rollt an Diesterweg-Grundschule

(wS/si) Siegen 27.03.2026 | Start für wichtiges Schulbauprojekt: Ein großer Bagger reißt derzeit das alte Hausmeistergebäude an der Diesterweg-Grundschule hinter dem Hauptgebäude ab, um Platz für einen großen Erweiterungsbau zu machen, der Platz für Unterricht und Betreuung schafft. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf knapp 6,7 Mio. Euro.

Der Erweiterungsbau ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der städtischen Bildungsinfrastruktur. Mit stabilen Schülerzahlen – im laufenden Schuljahr 2025/26 besuchen 196 Kinder die zweizügige Schule – kommt ihr eine zentrale Rolle in der Siegener Schullandschaft zu. „Der Bedarf an sicheren Betreuungsplätzen steigt in Siegen seit Jahren kontinuierlich. Aktuell nehmen fast 61 Prozent der Kinder an der Diesterwegschule am Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGS) teil, mit flexiblen Betreuungsformen zusammengerechnet, werden sogar 68 Prozent der Schülerinnen und Schüler betreut. Vor dem Hintergrund des seit 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz ist die Erweiterung deshalb notwendig und richtig“, begrüßt Bürgermeister Tristan Vitt bei einem Pressetermin mit Stadtbaurat Henrik Schumann, Schuldezernent Andree Schmidt sowie Vertreterinnen und Vertretern aus dem Rat, Technischer Gebäudewirtschaft und Architekturbüro den Baustart.

Die Bauarbeiten im Überblick

Der zweigeschossige Erweiterungsbau mit 826 Quadratmetern Nutzfläche, hat ein zentrales Forum als „Herzstück“, dass künftig von Kindern als Speiseraum mit 100 Plätzen sowie für schulische Veranstaltungen mit bis zu 150 Plätzen genutzt werden kann. Zwei Mehrzweckräume, drei Betreuungsräume, eine neue Küche mit Essensausgabe und Nebenräumen schaffen viel Platz für die Ganztagsbetreuung, bieten aber auch Ausweichmöglichkeiten für einzelne Klassen, um die räumliche Situation an der Schule insgesamt zu entzerren. Ebenerdige Sanitärräume, neue Toiletten und ein Aufzug ermöglichen zudem eine barrierefreie Nutzung des Anbaus. Im Anschluss an die Bauarbeiten wird der Schulhof in Teilen ebenfalls umgestaltet.

„Die Umbauarbeiten sind anspruchsvoll. Wir bauen hier auf engem Raum und während des laufenden Schulbetriebs. Dafür hat das Architekturbüro den vorhandenen Hang so in die Planungen integriert, dass das neue Gebäude auf mehreren Ebenen – unter anderem einer Brückenverbindung zum Bestandsbau – betreten werden kann“, erklärt Henrik Schumann.

Gefördert wird das Bildungsprojekt mit rund 3,8 Mio. Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der „Gewährung einer Zuwendung für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“. Die umfangreiche Baumaßnahme geht dabei auf einen Ratsbeschluss aus dem Jahr 2023 zurück. Die Arbeiten an der Erweiterung dauern noch bis Ende 2027.

Weitere „Großbaustellen“ an Grundschulen

In Sichtweite der Diesterweg-Grundschule liegt mit der ehemaligen Realschule Am Häusling eine weitere große Baustelle. Hier entsteht aktuell für knapp 12 Mio. Euro bis zum Schuljahr 2027/28 der neue Standort der Spandauer Grundschule. Neben der allgemeinen Modernisierung der Gebäude, steht auch hier der Ausbau der OGS im Fokus. An der Jung-Stilling-Schule am Giersberg sind die größten Arbeiten bereits abgeschlossen. Über die letzten Jahre ist die gesamte Grundschule umfangreich umgebaut, erweitert und modernisiert worden. Derzeit wird noch der Schulhof als letzter Bauabschnitt spielfreundlicher für Kinder umgestaltet.

Alle diese Projekte sind Ergebnis der Schulentwicklungsplanung und der Schulbaumaßnahmen für die Weiterentwicklung der städtischen Grundschulen. Auch die Albert-Schweitzer-Schule in Geisweid und die Grundschule Eiserfeld sind Teil der Planungen. Ziel ist, die Rahmenbedingungen für schulische Bildung und Betreuung an allen Grundschulen nachhaltig zu verbessern.

Baustart an der Diesterwegschule: (v.l.) Stadtbaurat Henrik Schumann, Bürgermeister Tristan Vitt und Schuldezernent Andree Schmidt vor dem Hausmeistergebäude, wo der Abriss in vollem Gang ist. (Foto: Stadt Siegen)