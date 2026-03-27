Fröhliche Ostern in Hilchenbach – farbenfrohes Spektakel auf der Gerichtswiese.

(wS/hi) Hilchenbach 27.03.2026 | Ostern in Hilchenbach verspricht immer ein farbenfrohes Spektakel auf der Gerichtswiese.
Wie an jedem Gründonnerstag wird ein großer Heuhaufen mit Süßigkeiten gespickt, die sich
die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit viel Spaß herausfischen dürfen. Dabei gilt:
der Zutritt zum Heuhaufen ist ausschließlich für Kinder. Erwachsene müssen draußen
bleiben! Für Kinder unter vier Jahren wird ein zweiter Heuhaufen abseits vorbereitet, sodass
auch diese den Spaß an der Suche im Heuhaufen genießen können.
Selbstverständlich ist auch der Osterhase Tobi wieder mit dabei und wird weitere
Süßigkeiten an die Kinder verteilen.
Für das leibliche Wohl mit Waffeln, Kuchen und Getränken sorgt in diesem Jahr der
Förderverein „Kleine Raupe“ der Kindertagesstätte Helli aus Hilchenbach-Helberhausen.
Auch die echten Tiere dürfen natürlich nicht fehlen. Der Kleintierzuchtverein Hilchenbach-
Helberhausen e.V. und die Familie Horn aus Helberhausen bringen ihre Lieblinge mit, die
sich über Streicheleinheiten sehr freuen.
Los geht die fröhliche Ostereiersuche am Donnerstag, 2. April 2026, um 15:00 Uhr auf der
Gerichtswiese in Hilchenbach.
In den teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften des Aktionsrings Hilchenbach e.V. erhalten
die Kundinnen und Kunden in der Woche vor Ostern kleine Präsente – auch das ist schon
Tradition.
Der Stadtbrunnen wird ebenfalls in gewohnter Tradition bunt geschmückt. Sofern das Wetter
es zulässt, werden auch die Beete rund um den Marktplatz bunt bepflanzt sein.
Wichtiger Hinweis: die Teilnahme an der Ostereiersuche liegt in der Eigenverantwortung
jedes Einzelnen.
Ostern für Groß und Klein – das bezahlen und organisieren der Aktionsring Hilchenbach e.V.
und die Stadt Hilchenbach in Kooperation miteinander und sorgen so dafür, dass sich alle
Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste gemeinsam auf das Osterfest freuen können.