Fröhliche Ostern in Hilchenbach – farbenfrohes Spektakel auf der Gerichtswiese.

(wS/hi) Hilchenbach 27.03.2026 | Ostern in Hilchenbach verspricht immer ein farbenfrohes Spektakel auf der Gerichtswiese.

Wie an jedem Gründonnerstag wird ein großer Heuhaufen mit Süßigkeiten gespickt, die sich

die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mit viel Spaß herausfischen dürfen. Dabei gilt:

der Zutritt zum Heuhaufen ist ausschließlich für Kinder. Erwachsene müssen draußen

bleiben! Für Kinder unter vier Jahren wird ein zweiter Heuhaufen abseits vorbereitet, sodass

auch diese den Spaß an der Suche im Heuhaufen genießen können.

Selbstverständlich ist auch der Osterhase Tobi wieder mit dabei und wird weitere

Süßigkeiten an die Kinder verteilen.

Für das leibliche Wohl mit Waffeln, Kuchen und Getränken sorgt in diesem Jahr der

Förderverein „Kleine Raupe“ der Kindertagesstätte Helli aus Hilchenbach-Helberhausen.

Auch die echten Tiere dürfen natürlich nicht fehlen. Der Kleintierzuchtverein Hilchenbach-

Helberhausen e.V. und die Familie Horn aus Helberhausen bringen ihre Lieblinge mit, die

sich über Streicheleinheiten sehr freuen.

Los geht die fröhliche Ostereiersuche am Donnerstag, 2. April 2026, um 15:00 Uhr auf der

Gerichtswiese in Hilchenbach.

In den teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften des Aktionsrings Hilchenbach e.V. erhalten

die Kundinnen und Kunden in der Woche vor Ostern kleine Präsente – auch das ist schon

Tradition.

Der Stadtbrunnen wird ebenfalls in gewohnter Tradition bunt geschmückt. Sofern das Wetter

es zulässt, werden auch die Beete rund um den Marktplatz bunt bepflanzt sein.

Wichtiger Hinweis: die Teilnahme an der Ostereiersuche liegt in der Eigenverantwortung

jedes Einzelnen.

Ostern für Groß und Klein – das bezahlen und organisieren der Aktionsring Hilchenbach e.V.

und die Stadt Hilchenbach in Kooperation miteinander und sorgen so dafür, dass sich alle

Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gäste gemeinsam auf das Osterfest freuen können.

Foto: Archiv wirSiegen.de