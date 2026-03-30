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A45: Nächtliche Vollsperrung der A45 zwischen Haiger-Burbach und Wilnsdorf

30. März 2026227
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(wS/au) Wilnsdorf – Burbach 30.03.2026 | Die Autobahn Westfalen saniert an der A45 im Bereich der Talbrücke Landeskroner Weiher die Fahrbahn und erneuert die Markierung. Dazu muss die A45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Haiger-Burbach und Wilnsdorf für eine Nacht voll gesperrt werden.

Die Arbeiten werden von Mittwoch (1.4.) ab 22 Uhr bis Donnerstag (2.4.) 5 Uhr ausgeführt. Der Verkehr wird über die blau ausgeschilderte Bedarfsumleitung U21 umgeleitet.

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