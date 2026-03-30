Nach Wasserschaden: Restaurant „Yummy“ in Kreuztal vorübergehend geschlossen

(wS/red) Kreuztal 30.03.2026 | Erst Anfang März feierte das Restaurant Yummy in der Marburger Straße 19 seine Neueröffnung und bereicherte die Kreuztaler Innenstadt mit einer Mischung aus afghanischen Spezialitäten und internationalen Klassikern. Doch nun muss Betreiber Omed Amin einen unvorhergesehenen Rückschlag vermelden: Aufgrund eines Wasserschadens bleibt das Lokal vorerst geschlossen.

Wie das Team mitteilt, sind umfangreiche Sanierungsarbeiten durch eine Fachfirma notwendig, um die gemütliche Atmosphäre in den frisch renovierten Räumlichkeiten wiederherzustellen. „Wir müssen leider mitteilen, dass unser Geschäft aufgrund der Schäden vorübergehend geschlossen ist“, so die Betreiber.

Ganz auf die kulinarischen Entdeckungsreisen verzichten müssen die Gäste jedoch nicht dauerhaft. Das Team arbeitet mit Hochdruck an der Instandsetzung und hofft, bereits in wenigen Wochen wieder unter dem Glasdach des Kauf-Centers für seine Gäste da zu sein.

Das „Yummy“-Team bedankt sich bei seinen Gästen für das Verständnis und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de







