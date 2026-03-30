BSV Siegen verlässt erstmals den Abstiegsplatz und setzt starkes Zeichen im Endspurt

(wS/bsv) Siegen 30.03.2026 | Der BSV Siegen hat im Saisonendspurt ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und sich erstmals vom Abstiegsplatz befreit. Nach 15 absolvierten Spielen seit der Winterpause stehen beeindruckende neun Siege zu Buche – eine Bilanz, die dem Team neuen Schwung im Kampf um den Klassenerhalt verleiht.



Mit aktuell 52 Punkten liegt der BSV nun vor den Tropics Köln4, die ans Tabellenende gerutscht sind. Besonders bemerkenswert: Der Rückstand auf den BC Ratingen beträgt lediglich sechs Punkte, womit sogar ein weiterer Sprung in der Tabelle nicht ausgeschlossen scheint.



„Wir sind sehr gut aus der Winterpause zurückgekommen und mit dem fast perfekten Heimstart am Wochenende sind wir natürlich jetzt noch motivierter, die Liga zu halten.

Die beiden letzten Starts in Alsdorf und Mönchengladbach werden uns noch mal alles abverlangen“, erklärte Pressewart Markus Henze.

Das Team um Stephan Boch, Jörg Wichelhaus, Dirk Pähler, Nadim Pfeifer und Markus Henze zeigte sich in bestechender Form. Lediglich gegen die inzwischen auf den letzten Platz abgerutschten Tropics Köln4 musste man sich geschlagen geben. Dafür gelangen sogar Siege gegen den Tabellenführer sowie den Zweitplatzierten – ein deutliches Signal an die Konkurrenz.



Nun richtet sich der Fokus auf die letzten beiden Begegnungen der Saison. Der BSV Siegen hat es in der eigenen Hand, den Klassenerhalt endgültig zu sichern und eine beeindruckende Aufholjagd erfolgreich abzuschließen.

Foto: Bowling-Sport-Verein Siegen e.V. 1982







