Polizei bittet um Hinweise zu Verkehrsunfall an Koch’s Ecke

(wS/ots) Siegen 30.03.2026 | Bereits am 12.03.2026 (Donnerstag) ist es zu einem Verkehrsunfall an Koch’s Ecke gekommen. Dabei soll ein 11-jähriger Junge, der zu Fuß unterwegs war, von einem Auto erfasst und verletzt worden sein. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der 11-Jährige gegen 15 Uhr eine Fußgängerampel an der Koblenzer Straße überqueren. Nach Angaben des Jungen wurde er dabei von einem Auto erfasst und fiel zu Boden. Der PKW fuhr daraufhin unvermittelt weiter. Der Wagen soll laut dem Jungen mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein. Konkrete Beschreibungen zu dem Auto liegen nicht vor.

Infolge des Unfalles wurde der 11-Jährige leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

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