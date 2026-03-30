SPD Netphen zieht Bilanz und stellt Weichen für die Zukunft

(wS/spd) Netphen 30.03.2026 | Im Wickels Hus am Maart trafen sich die Genossinnen und Genossen der Netpher SPD zu ihrer turnusgemäßen Mitgliederversammlung. Vorsitzender Marc Seelbach begrüßte unter anderem die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Elke Bruch, den Vorsitzenden der SPD Kreistagsfraktion Julian Maletz, den kürzlich wiedergewählten Geschäftsführer der SGK Siegen-Wittgenstein Steffen Löhr und Lothar Kämpfer, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat.



Marc Seelbach gab einen Rück- und Ausblick über die politische Arbeit des Vereins: „Mit unseren Aktivitäten rund um die Kommunalwahl waren wir mit Infoständen und unserem roten Sofa an vielen Stellen präsent und kamen mit den Bürgern ins Gespräch“. Er lobte das Engagement der Genossinnen und Genossen im Wahlkampf, besonders des Bürgermeisterkandidaten Dr. Geritt Kampmann. „Das Wahlergebnis blieb zwar hinter unseren Erwartungen zurück, doch die Verluste hielten sich in Grenzen. Und Landrat Andreas Müller konnte sich in der Stichwahl mit 62,2 Prozent der Stimmen durchsetzen.“



Der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Lothar Kämpfer gab einen Überblick über die Arbeit der SPD im Stadtrat und bemängelte vor allem die finanzielle Ausstattung der Kommunen. „Die aktuelle Lage ergibt sich aus einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen und der Erhöhung der Kreisumlage.“ Die Kommunen litten unter hohen Abgaben und gleichzeitig steigenden Ausgaben durch immer neue Verpflichtungen. Reformen seien dringend nötig, die Selbstverwaltung müsse gestärkt werden. Denn: Notwendige Investitionen seien nur noch unter Verwendung von Fördertöpfen möglich. Für Netphen heißt das: Die Sanierung der Grundschulen, der Sekundarschule, der Hallen – all das sei nur mit Hilfe von Zuschüssen und Förderprogrammen zu verwirklichen, was eine zügige Umsetzung der dringend erforderlichen Maßnahmen erschwere.



Im weiteren Verlauf wählten die Mitglieder der SPD Netphen ihren Vorstand für die nächsten zwei Jahre. Marc Seelbach wurde in seinem Amt als 1. Vorsitzender bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Dr. Geritt Kampmann und Marie Mitterfellner gewählt. Steffen Löhr erhielt die einstimmige Zustimmung als alter und neuer Kassenführer, neue Schriftführerin ist Annette Scholl. Neu im Vorstand ist auch Pressewartin Marianne Hedwig, das Amt der Bildungsbeauftragten hat weiterhin Brunhilde Schäfer inne.



Zur Seniorenbeauftragten wurde Elke Bruch gewählt. Die drei Beisitzer heißen Max Hennes, Stefan Langnickel und Carola Müller. Und als Revisoren bestimmten die Genossinnen und Genossen Diana Borawski-Sy, Christel Kämpfer und Eckhard Mengel. Aus der Vorstandsarbeit verabschiedet wurden Sabrina Grund als Schriftführerin und Jennifer Püttmann als stellvertretende Vorsitzende. Marc Seelbach würdigte ihr Engagement für den Ortsverein und überreichte ein kleines Präsent.

Als Gäste begrüßte Marc Seelbach Konstantin Achinger aus Bad Berleburg und Aytac Düzgün aus Kreuztal. Beide bewerben sich bei der bevorstehende Wahlkreiskonferenz, wenn die SPD ihre Kandidaten zur Landtagswahl 2027 aufstellen wird. Konstantin Achinger ist bereits als Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten tätig. Seine Themen sind die kommunalen Finanzen, Bildung und Kinderbetreuung sowie Pflege und Gesundheit. Ayac Düzgün sieht sich kompetent in Sachen Familie, Finanzen und Vernetzung in der Region und macht sich stark für eine Kandidatur aus Kreuztal.

Der neue Vorstand der SPD Netphen (v.l.) Steffen Löhr, Marianne Hedwig, Elke Bruch, Annette Scholl, Marie Mitterfellner, Caroline Müller, Brunhilde Schäfer, Dr. Geritt Kampmann, Marc Seelbach, Stefan Langnickel, Max Hennes

Vorsitzender Marc Seelbach verabschiedete Jennifer Püttmann (re.) und Sabrina Grund aus dem Vorstand

v.l. Konstantin Achinger, Marc Seelbach, Ayac Düzgün. Fotos: SPD