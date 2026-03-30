„Bigge trifft Sieg“ – Chorkonzert in der Haardter Kirche verspricht musikalische Vielfalt

(wS/red) Siegen 30.03.2026 | Am Sonntag, den 19. April 2026, um 17 Uhr, lädt das Vocalensemble voiceBox zu einem besonderen Chorkonzert in die Haardter Kirche in Siegen-Weidenau (Setzer Weg 4) ein. Unter dem Motto „Bigge trifft Sieg“ erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Abend voller moderner und klassischer Vokalmusik.

Das Konzert steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Bereits im Jahr 2025 feierte voiceBox sein zehnjähriges Bestehen. Das Ensemble gibt an diesem Abend einen eindrucksvollen Einblick in sein vielfältiges a-cappella-Repertoire, das sich von Pop und Jazz bis hin zu Volksliedbearbeitungen erstreckt. Die musikalische Leitung liegt bei Marina Müller-Schneider.

Als besonderer Gastchor ist der renommierte Chor BIGGEsang eingeladen. Der vielfach ausgezeichnete Klangkörper wurde 2010 gegründet und steht seitdem unter der Leitung von Volker Arns. Bekannt wurde der Chor unter anderem durch seinen Erfolg im Wettbewerb des WDR, bei dem er 2019 den Titel „Bester Chor im Westen“ erringen konnte. Auch zahlreiche erste Preise bei bundesweiten Wettbewerben sowie der mehrfach verliehene Meisterchortitel im Chorverband NRW e.V. unterstreichen die außergewöhnliche Qualität des Ensembles.

Der Name BIGGEsang verweist auf das Einzugsgebiet der Sängerinnen und Sänger im südlichen Sauer- und Siegerland sowie rund um den Biggesee.

Das Publikum darf sich auf ein vielseitiges Programm freuen: Beide Chöre präsentieren sowohl gemeinsam als auch im Wechsel ein breit gefächertes Repertoire – von gefühlvollen Balladen über Popklassiker bis hin zu anspruchsvollen Arrangements moderner Chorliteratur.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden zur Unterstützung der Chorarbeit wird herzlich gebeten.

Mit diesem Konzertabend setzen voiceBox und BIGGEsang ein musikalisches Zeichen der Begegnung zwischen den Regionen Bigge und Sieg – und versprechen ein klangvolles Erlebnis, das lange nachwirkt.