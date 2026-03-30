FDP Siegen wählt neuen Vorstand – Bekenntnis zur aktiven Kommunalpolitik

(wS/fdp) Siegen 30.03.2026 | Stadtparteitag im Westfalenzimmer der Siegerlandhalle / Markus Nüchtern erneut als Erster Vorsitzender bestätigt

Der FDP Stadtverband Siegen hat auf seinem Stadtparteitag im Westfalenzimmer der Siegerlandhalle den gesamten Vorstand neu gewählt. Die Veranstaltung verlief in einer konstruktiven und engagierten Atmosphäre und setzte ein klares Signal für eine sachorientierte Kommunalpolitik im Interesse der Siegener Bürgerinnen und Bürger.

Jahresbericht und Kassenprüfung

Zu Beginn des Parteitages blickte der Erste Vorsitzende Markus Nüchtern im Rahmen seines Jahresberichts auf die Arbeit des Stadtverbandes zurück. Er würdigte das Engagement der Mitglieder im zurückliegenden Kommunalwahlkampf und ihre Arbeit in den kommunalpolitischen Gremien und hob die inhaltlichen Schwerpunkte der vergangenen Monate hervor. Die FDP Siegen habe sich konsequent für wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, eine moderne Verwaltung und eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung eingesetzt. Kassenprüfer Wolfgang Koenen bescheinigte dem Stadtverband eine vorbildliche Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die der Parteitag einstimmig erteilte.

Vorstandswahl in Einzelwahl

Der Parteitag wählte den gesamten Vorstand in Einzelwahl. Markus Nüchtern wurde erneut zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Als seine Stellvertreter wurden Michael Biazeck und Torsten Schoew bestimmt. Regina Schoew übernimmt die Schriftführung, Prof. Dr. Stefan Kutzner das Amt des Schatzmeisters. Als Beisitzer wurden Martin Kretzer, Dr. Magdalena Grzonka, Fabiene Ihnken, Benjamin Zechel und Prof. Dr. Hermann Siebdrat gewählt. Die Vertretung der Jungen Liberalen im Vorstand übernimmt Lara Peuthert.

Kommunalpolitik im Mittelpunkt

Im weiteren Verlauf des Parteitages bekräftigte die FDP Siegen ihren Kurs, die Stadt mit pragmatischen und bürgernahen Lösungen voranzubringen. Themen wie die Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts, die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sowie die Förderung der Digitalisierung in Verwaltung und Gewerbe standen dabei im Vordergrund. Die Partei setzt auf den Abbau überflüssiger Bürokratie und auf Rahmenbedingungen, die Unternehmen und Arbeitsplätze in Siegen langfristig sichern.

Markus Nüchtern betonte in seinem Schlusswort, dass die FDP Siegen als liberale Kraft in der Kommunalpolitik Verantwortung trage und diese auch künftig wahrnehmen werde: „Wir stehen für eine Politik, die den Menschen in Siegen dient – nicht der Verwaltung. Unsere Arbeit in den Ausschüssen zeigt, dass liberale Ideen wirken, wenn man sie konsequent vertritt.“

Der Stadtverband kündigt an, in den kommenden Monaten mit konkreten Anträgen und Initiativen in den kommunalen Gremien aktiv Akzente zu setzen – für mehr Lebensqualität, wirtschaftliche Stärke und eine zukunftsfähige Stadtentwicklung in Siegen.

Foto von links: Prof. Dr. Hermann Siebdrat, Prof. Dr. Stefan Kutzner, Martin Kretzer, Markus Nüchtern, Michael Biazeck, Fabienne Ihnken, Regina Schoew, Torsten Schoew, Lara Peuthert, Benjamin Zechel und Dr. Magdalena Grzonka.