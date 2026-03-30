Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 30.03.2026 | Von Samstag auf Sonntag (29.03.2026) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Steinstraße eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke. Daraus entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Tatzeit kann auf Samstag 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr am Sonntag eingegrenzt werden.

Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

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