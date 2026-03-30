Vespa Velutina im Anmarsch: Experten-Vortrag zur Asiatischen Hornisse in Irmgarteichen

(wS/iv) Netphen 30.03.2026 | Vortrag

„Vespa Velutina – die Asiatische Hornisse ist im Siegerland angekommen“

Donnerstag, den 09. April 2026 um 19:00 Uhr

Gasthof Jokebes, Glockenstraße 11, 57250 Netphen-Irmgarteichen

Der Imkerverein Johannland lädt herzlich alle Interessierten am Donnerstag, den 09. April 2026 um 19:00 Uhr zu einem Vortrag zur Asiatischen Hornisse – Vespa Velutina – in den großen Saal im Gasthof Jokebes in Netphen Irmgarteichen ein.

Der Referent ist langjähriger Imker und Multiplikator für das Thema Asiatische Hornisse im Kreisimkerverein Siegerland e.V..

Wir freuen uns auf viele Imkerinnen und Imker sowie weitere Interessierte ohne eigenes Bienenvolk.

Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung unter 0163-2144387 oder an imkerverein-johannland@gmx.de bis zum 07.04.2026 ist erforderlich.

Foto: Imkerverein Johannland















