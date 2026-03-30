Treue und Engagement: FDP Siegen ehrt langjährige Mitglieder

(wS/fdp) Siegen 30.03.2026 | Ein besonderer Moment prägte den Stadtparteitag des FDP Stadtverbandes Siegen

Im Rahmen der Veranstaltung ehrte der Verband drei Mitglieder für ihre langjährige

Zugehörigkeit und ihr jahrzehntelanges Engagement für die FDP in Siegen.

60 Jahre Mitgliedschaft: Harmut Klein

Die höchste Auszeichnung des Abends galt Hartmut Klein, der seit 60 Jahren der FDP

angehört. Da er an der Veranstaltung nicht persönlich teilnehmen konnte, wurde er in

Abwesenheit geehrt. Sechs Jahrzehnte Mitgliedschaft stehen für eine Verbundenheit mit den

liberalen Werten, die weit über das persönliche Engagement hinausgeht. Der Vorstand

sicherte zu, die Glückwünsche und den Dank des Stadtverbandes persönlich zu überbringen.

25 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Müller und Walter Schneider

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Helmut Müller und Walter Schneider ausgezeichnet. Die

Laudatio für Helmut Müller hielt Wolfgang Könen, die Würdigung für Walter Schneider

übernahm Torsten Schoew. Beide Laudatoren zeichneten in ihren Ansprachen ein

persönliches Bild der Jubilare und hoben deren beständiges Engagement für die FDP in den

vergangenen 25 Jahren hervor.

Könen betonte in seiner Laudatio, dass Helmut Müller über all die Jahre ein verlässlicher und

engagierter Mitstreiter für liberale Positionen in Siegen gewesen sei. Torsten Schoew würdigte

Walter Schneider als jemanden, der die Parteiarbeit stets mit Herzblut und Überzeugung

betrieben habe – auch in Zeiten, in denen dies nicht immer leicht gewesen sei.



Dank und Anerkennung

Der Erste Vorsitzende Markus Nüchtern dankte den Geehrten im Namen des gesamten

Stadtverbandes für ihre Treue und ihren Einsatz. Langjährige Mitglieder seien das Rückgrat

einer lebendigen Partei – ihr Engagement, ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit mit den

liberalen Grundwerten seien unverzichtbar für die Glaubwürdigkeit und Kontinuität der

politischen Arbeit vor Ort.

Die Ehrungen unterstrichen einmal mehr, dass die FDP Siegen nicht nur politisch aktiv ist,

sondern auch den Zusammenhalt und die Wertschätzung innerhalb des Verbandes lebt.

Von links: Torsten Schoew, Walter Schneider, Markus Nüchtern, Helmut Müller und Wolfgang Könen. Nicht auf dem Bild Hartmut Klein. Foto: FDP Stadtverband Siegen







