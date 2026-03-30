Treue und Engagement: FDP Siegen ehrt langjährige Mitglieder

(wS/fdp) Siegen 30.03.2026 | Ein besonderer Moment prägte den Stadtparteitag des FDP Stadtverbandes Siegen
Im Rahmen der Veranstaltung ehrte der Verband drei Mitglieder für ihre langjährige
Zugehörigkeit und ihr jahrzehntelanges Engagement für die FDP in Siegen.
60 Jahre Mitgliedschaft: Harmut Klein
Die höchste Auszeichnung des Abends galt Hartmut Klein, der seit 60 Jahren der FDP
angehört. Da er an der Veranstaltung nicht persönlich teilnehmen konnte, wurde er in
Abwesenheit geehrt. Sechs Jahrzehnte Mitgliedschaft stehen für eine Verbundenheit mit den
liberalen Werten, die weit über das persönliche Engagement hinausgeht. Der Vorstand
sicherte zu, die Glückwünsche und den Dank des Stadtverbandes persönlich zu überbringen.
25 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Müller und Walter Schneider
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Helmut Müller und Walter Schneider ausgezeichnet. Die
Laudatio für Helmut Müller hielt Wolfgang Könen, die Würdigung für Walter Schneider
übernahm Torsten Schoew. Beide Laudatoren zeichneten in ihren Ansprachen ein
persönliches Bild der Jubilare und hoben deren beständiges Engagement für die FDP in den
vergangenen 25 Jahren hervor.
Könen betonte in seiner Laudatio, dass Helmut Müller über all die Jahre ein verlässlicher und
engagierter Mitstreiter für liberale Positionen in Siegen gewesen sei. Torsten Schoew würdigte
Walter Schneider als jemanden, der die Parteiarbeit stets mit Herzblut und Überzeugung
betrieben habe – auch in Zeiten, in denen dies nicht immer leicht gewesen sei.
Dank und Anerkennung
Der Erste Vorsitzende Markus Nüchtern dankte den Geehrten im Namen des gesamten
Stadtverbandes für ihre Treue und ihren Einsatz. Langjährige Mitglieder seien das Rückgrat
einer lebendigen Partei – ihr Engagement, ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit mit den
liberalen Grundwerten seien unverzichtbar für die Glaubwürdigkeit und Kontinuität der
politischen Arbeit vor Ort.
Die Ehrungen unterstrichen einmal mehr, dass die FDP Siegen nicht nur politisch aktiv ist,
sondern auch den Zusammenhalt und die Wertschätzung innerhalb des Verbandes lebt.
Von links: Torsten Schoew, Walter Schneider, Markus Nüchtern, Helmut Müller und Wolfgang Könen. Nicht auf dem Bild Hartmut Klein. Foto: FDP Stadtverband SiegenWerbepartner der Region – Anzeige
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