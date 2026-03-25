Bürgermeisterin und Stadtbaurat besuchen NIWAR Trommel- und SpulenbauGmbH

(wS/fr) Freudenberg 25.03.2026 | Riesige rote und blaue Spulen im Außenbereich lassen erkennen, wo die Firma NIWAR zuhause ist. Bürgermeisterin Nicole Reschke und Stadtbaurat Stefan Fricke sind vor Ort an

der Industriestraße, um mit Geschäftsführer Andreas Schmidt über die Zukunft und

Entwicklungsperspektiven des Unternehmens zu sprechen. Sofort ist zu sehen, bei der

NIWAR Trommel- und Spulenbau GmbH ist viel in Bewegung. Innen wird modernisiert,

außen warten die Produkte darauf, schnell von den Speditionen für die Lieferung an die

Zielorte in ganz Europa abgeholt zu werden.

Andreas Schmidt führt das Unternehmen seit 2013 und hat es seither kontinuierlich

weiterentwickelt. Seit 2019 ist NIWAR am heutigen Standort ansässig und steht für

Präzision, Qualität und Fortschritt in der Herstellung von Trommeln und Spulen. Sämtliche

Prozessschritte werden selbst abgedeckt – von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin

zur Prototypenfertigung. Zum Kundenkreis zählen unter anderem Unternehmen aus der

Energiebranche sowie Kabelhersteller – die schweren Stromkabel wollen schließlich

fachgerecht auf- und wieder abgerollt werden.

Die Draht- und Kabelbranche befindet sich im stetigen Wandel und stellt immer neue

Anforderungen an Technik und Qualität. Gemeinsam mit dem ungarischen

Tochterunternehmen HUNIWAR werden Produkte sowohl nach europäischen Standards als

auch nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.

Derzeit beschäftigt die NIWAR Trommel- und Spulenbau GmbH am Standort Freudenberg

27 Mitarbeitende und ist kontinuierlich auf der Suche nach Fachkräften, insbesondere

Metallbauer, Schweißer und Konstruktionsmechaniker. Aufgrund der anhaltenden

Herausforderungen bei der Fachkräftegewinnung plant das Unternehmen für die Jahre

2026/2027 die Anschaffung weiterer Schweißroboter, um Produktionsprozesse weiter zu

optimieren, zukunftsfähig aufzustellen und das Kundenspektrum als Schweißdienstleister

auch außerhalb der Kernkompetenz auszuweiten. Dazu wurde bereits in 2025 der Bereich

Komponenten entwickelt.

„Die NIWAR Trommel- und Spulenbau GmbH zeigt eindrucksvoll, wie leistungsfähig und

innovativ unser Mittelstand ist. Die Verbindung aus handwerklicher Präzision, hoher Qualität

und der Offenheit für neue Technologien ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Gerade mit Blick auf

den Fachkräftemangel sind die geplanten Investitionen in Automatisierung ein konsequenter

und zukunftsweisender Schritt. Gemeinsam werden wir nun planen, wie eine Erweiterung am

Standort möglich gemacht werden kann“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Andreas Schmidt, Bürgermeisterin Nicole Reschke und Stadtbaurat Stefan Fricke (v.l.)

Foto: Stadt Freudenberg