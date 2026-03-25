Diakonie Klinikum Jung-Stilling: Team zieht nach Sanierung auf 5B

(wS/dia) Siegen 25.03.2026 | Umbauarbeiten zu hellen Zwei- und Dreibettzimmern mit eigenem Bad und WC,

lichtdurchflutete Flure, energieeffiziente LED-Beleuchtungen, neue Versorgungsleitungen für Strom

und Wasser und ein freundlicher Anstrich: Die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im älteren

Gebäudetrakt des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen dauern an. Jetzt bezog die

Gefäßchirurgie auf der fünften Etage ihre modernisierte Station 5B.



Bei Dr. Ahmed Koshty, Chefarzt der Gefäßchirurgie, ist die Freude über die Modernisierung groß: „Auf

der neuen Station erleben wir zufriedene Patienten, die nicht mehr ihre Zimmer verlassen müssen, um

ins Bad zu gehen.“ Für das Pflegepersonal bringen die Neuerungen ebenso Vorteile mit sich. „Wir

fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns über das Mehr an Tageslicht“, sagt Stationsleiterin Anika

Lenz. Als Folgeprojekt soll nun auch die Station 5A im „Stilling“ umfassend modernisiert werden.



Die Gefäßchirurgie am Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen zählt im weiten Umkreis zur größten

ihrer Art. Sie ist bundesweit eines der wenigen führenden Zentren für komplizierte und komplexe

Eingriffe. Sie deckt diagnostisch und therapeutisch das gesamte Spektrum arterieller und venöser

Erkrankungen ab. An der Spitze steht mit Chefarzt Dr. Ahmed Koshty ein ausgewiesener Experte.

Eines seiner Spezialgebiete ist die Therapie der Hauptschlagader (Aorta).

Das Team um den Chefarzt der Gefäßchirurgie, Dr. Ahmed Koshty (Mitte), auf der frisch renovierten

Station 5B im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen.

Stationsleiterin Anika Lenz (links) und stellvertretende Stationsleiterin Sophie Baumgarten in einem

der Zweibettzimmer.