„Essen formt die Persönlichkeit“: Katja Wirths berät zum Thema Ernährung

(wS/red) Hilchenbach 20.03.2026 | Bei Katja Wirths steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeder, wie er ist, und jeder mit seinen Voraussetzungen. Deswegen geht sie im Rahmen ihrer ganzheitlichen Ernährungsberatung individuell auf die Klienten und Klientinnen ein.

Seit Februar ist die 43-Jährige in ihrer Praxis „Food Shapes Personality“ an der Vorderen Insbach 6 in Hilchenbach anzutreffen. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Wirtschaftsförderin Martina Hamann haben sie dort jetzt willkommen geheißen.

„Ich begleite die Menschen. Ich lerne sie kennen, lasse mir unter anderem Blutwerte geben und stelle dann einen Ernährungsplan auf“, erklärt Katja Wirths.

Denn sie weiß, dass Gesundheit viel mit dem zu tun hat, was wir zu uns nehmen.

„Das hört sich für mich nach kompliziertem Kochen und Verzicht an. Oder nicht?“, fragt Kyrillos Kaioglidis nach.

Die Fachfrau erklärt, dass es auch anders geht. Zum Beispiel gebe es viele einfache Ofenrezepte. Und auf das Snacken zwischendurch müsse man auch nicht komplett verzichten. Allerdings räumt sie ein, dass eine zuckerarme Ernährung durchaus empfehlenswert sei. Obst oder selbstgemachte Müsliriegel seien jedoch ein guter und leckerer Ersatz für Süßigkeiten. Und, nicht zu vergessen: genug trinken, am besten Wasser ohne Kohlensäure. Am Ende sei es aber wichtig, überhaupt erst mal einen Anfang zu machen.

Bei ihr suchen vor allem Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Diabetes, Gelenkschmerzen oder Übergewicht Rat. Auch die Symptome von ADHS-Patientinnen und Patienten könnten mit der Umstellung auf verträglichere Lebensmittel gelindert werden, so Katja Wirths. Außerdem berät sie Unternehmen:

„Burn-out-Prävention beginnt im Darm.“

Um sich mit den Hilchenbacherinnen und Hilchenbachern zu vernetzen, hat sie schon einige Ideen. Für die Zukunft kann sie sich beispielsweise einen Gesundheitstag vorstellen, an dem sich verschiedene Akteurinnen und Akteure der Stadt mit ihrem Angebot präsentieren können.

Interessierte können unter der Telefonnummer 0176/23158623 oder per E-Mail an katja@food-shapes-personality.de einen Termin für eine Beratung vereinbaren.

Weitere Informationen sind auf www.food-shapes-personality.de zu finden.

Kyrillos Kaioglidis und Martina Hamann (rechts) begrüßen Katja Wirths in ihrer neuen Praxis „Food shapes Personality“, in der sie Ernährungsberatungen anbietet.