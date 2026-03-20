Neue Kompetenz für Hüfte und Knie: Dr. Kai Drastig übernimmt Chefarzt-Posten im „Bethesda“

(wS/dia) Freudenberg 20.03.2026 | Das Diakonie Klinikum in Freudenberg heißt einen neuen Chefarzt willkommen: Dr. Kai Drastig leitet künftig in einer Doppelspitze mit Dr. Birgit Schulz die Orthopädische Klinik im „Bethesda“. Der 47-Jährige war zuvor Chefarzt in der ATOS Orthopädischen Klinik Braunfels und gilt als ausgewiesener Fachmann für Knie- und Hüftgelenke, insbesondere für komplexe Primär- und Wechselendoprothetik. Gerade in

diesem Bereich genießt die Orthopädie im „Bethesda“ seit vielen Jahren hohes Renommee –

und das weit über das Siegerland hinaus. Das umfangreiche Leistungsspektrum wolle man

gemeinsam im Team noch weiter ausbauen – zum Wohl der Patientinnen und Patienten,

betont Dr. Kai Drastig. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.“

Der neue Chefarzt verfügt über eine breite Expertise. Geboren 1979 in Berlin, absolvierte er

sein Medizinstudium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Nach Abschluss der

Facharztausbildung arbeitete er zunächst als Oberarzt, später als geschäftsführender

Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wetzlar. Dort war er

Koordinator und Senior-Hauptoperateur im Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung.

Mit dem Wechsel an die ATOS Orthopädische Klinik Braunfels übernahm er dort die

Funktion des Chefarztes.

Dr. Drastig verfügt über die Zusatzbezeichnungen Spezielle Orthopädische Chirurgie,

Spezielle Unfallchirurgie und Sportmedizin. Sein fachlicher Schwerpunkt indes bildet der

vollständige oder teilweise Ersatz von Knie- und Hüftgelenken durch künstliche Implantate.

Sein Portfolio umfasst das gesamte Spektrum endoprothetischer Operationen, darunter

minimalinvasive OP-Techniken, Teilgelenkersatz, Individualendoprothetik,

Kurzschaftprothesen sowie teil- und vollgekoppelte Knieprothesen. Ferner ist er

insbesondere auf den Bereich posttraumatischer Arthrosen und Wechselprothesen

spezialisiert. Ausgleich vom Beruf findet der Mediziner, der mit seiner Ehefrau in Hüttenberg

im Lahn-Dill-Kreis lebt, in der Freizeit beim Laufen oder Radfahren.

In der Orthopädischen Klinik im „Bethesda“ bildet der neue Chefarzt eine Doppelspitze mit

Dr. Birgit Schulz, die seit vielen Jahren im Freudenberger Diakonie Klinikum tätig ist und seit

2021 als Chefärztin der Fachabteilung fungiert. Als Expertin in der Behandlung komplexer

Erkrankungen und Verletzungen der Schulter hat sich Dr. Birgit Schulz überregional einen

Namen gemacht. Zu ihren Spezialgebieten zählen Schultergelenkspiegelungen

(Arthroskopien) sowie die endoprothetische Versorgung von Schultergelenken. Sie ist zudem

zertifizierte Operateurin der Deutschen Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie

(DVSE). Das von ihr geleitete Schulterzentrum Südwestfalen am „Bethesda“ zählt laut

Endoprothesenregister der DVSE zu den Top 10 in Deutschland. Jährlich werden hier mehr

als 750 Patienten aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern auf höchstem medizinischem

Niveau versorgt. „Den hohen Standard in der Orthopädischen Klinik möchten wir auch in

Zukunft gewährleisten und weiterhin optimieren“, betonen Dr. Birgit Schulz und Dr. Kai

Drastig unisono.

„Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dr. Drastig einen Spezialisten mit ausgewiesener

Expertise in der Endoprothetik für uns gewinnen konnten“, betont Jan Meyer,

Verwaltungsdirektor des Diakonie Klinikums. „Wir sind überzeugt, dass sich die beiden

Chefärzte mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz perfekt ergänzen werden. Profitieren

hiervon werden zahlreiche Patientinnen und Patienten in der Region.“

Ein Experte für Hüfte und Knie im Diakonie Klinikum in Freudenberg: Dr. Kai

Drastig (rechts) leitet künftig als Chefarzt in einer Doppelspitze mit Dr. Birgit Schulz die

Orthopädische Klinik im „Bethesda“. Verwaltungsdirektor Jan Meyer (links) heißt den

Mediziner an neuer Wirkungsstätte herzlich willkommen. Foto: Diakonie in Südwestfalen