Verkehrsbehinderungen in Siegen: Geduld im Straßenverkehr gefragt

(wS/si) Siegen 20.03.2026 | Autofahrer und Pendler in der Universitätsstadt Siegen müssen sich in der kommenden Woche auf zahlreiche Baustellen und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt, betreffen die Maßnahmen sowohl das Stadtzentrum als auch die umliegenden Stadtteile.

Zentrale Schwerpunkte und Vollsperrungen

Besonders betroffen ist der Bereich Weidenau. Ab dem 23. März 2026 wird die Straße „Zum Wildgehege“ zwischen der Weidenauer Straße und der Hausnummer 22 für eine Deckensanierung komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 13. April 2026 andauern. Ebenfalls in Weidenau bleibt die Bismarckstraße aufgrund von Kanalbauarbeiten voll gesperrt; hier ist eine Umleitung über die Poststraße eingerichtet.

Für Fußgänger und Radfahrer gibt es Einschränkungen im Bereich An der Alche / Freudenberger Straße. Wegen einer stark beschädigten Oberfläche ist der Weg entlang des Minigolfplatzes seit dem 11. März voll gesperrt. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Fußgängerbrücke am Hermelsbacher Weg bzw. Café del Sol.

Einschränkungen auf HTS und Hauptverkehrsstraßen

Auch auf der Hüttentalstraße (HTS) kommt es zu Behinderungen:

Anschlussstelle Hammerhütte (City-Galerie): Zur Instandsetzung der Lärmschutzwand entfällt ab dem 30. März (07.00 Uhr) zeitweise der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung City-Galerie.

Zur Instandsetzung der Lärmschutzwand entfällt ab dem 30. März (07.00 Uhr) zeitweise der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung City-Galerie. Talbrücke Achenbach: Hier besteht bereits seit längerem eine geänderte Verkehrsführung, bei der die rechte Spur Richtung Autobahn gesperrt ist. Diese Maßnahme wird voraussichtlich bis 2027 andauern.

Hier besteht bereits seit längerem eine geänderte Verkehrsführung, bei der die rechte Spur Richtung Autobahn gesperrt ist. Diese Maßnahme wird voraussichtlich bis andauern. Bühltunnel: Ein Ausblick auf den April zeigt eine nächtliche Vollsperrung des Tunnels vom 21. auf den 22. April wegen Wartungsarbeiten.

Glasfaserausbau und Sanierungen

In Siegen-Ost sorgt der Glasfaserausbau für Beeinträchtigungen. Im Einmündungsbereich Marienborner Straße / Hessische Straße ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet, die mittels einer temporären Ampelanlage geregelt wird. Diese Maßnahme soll bis zum 16. April 2026 abgeschlossen sein. In Gosenbach (Oberschelder Straße) und Seelbach (Freudenberger Straße) kommt es zudem weiterhin zu Fahrspureinengungen wegen Mauer- bzw. Zufahrtsbauarbeiten

Symbolfoto