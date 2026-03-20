Verkehrsbehinderungen in Siegen: Geduld im Straßenverkehr gefragt

(wS/si) Siegen 20.03.2026 | Autofahrer und Pendler in der Universitätsstadt Siegen müssen sich in der kommenden Woche auf zahlreiche Baustellen und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt, betreffen die Maßnahmen sowohl das Stadtzentrum als auch die umliegenden Stadtteile.
Zentrale Schwerpunkte und Vollsperrungen
Besonders betroffen ist der Bereich Weidenau. Ab dem 23. März 2026 wird die Straße „Zum Wildgehege“ zwischen der Weidenauer Straße und der Hausnummer 22 für eine Deckensanierung komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 13. April 2026 andauern. Ebenfalls in Weidenau bleibt die Bismarckstraße aufgrund von Kanalbauarbeiten voll gesperrt; hier ist eine Umleitung über die Poststraße eingerichtet.
Für Fußgänger und Radfahrer gibt es Einschränkungen im Bereich An der Alche / Freudenberger Straße. Wegen einer stark beschädigten Oberfläche ist der Weg entlang des Minigolfplatzes seit dem 11. März voll gesperrt. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Fußgängerbrücke am Hermelsbacher Weg bzw. Café del Sol.
Einschränkungen auf HTS und Hauptverkehrsstraßen
Auch auf der Hüttentalstraße (HTS) kommt es zu Behinderungen:
- Anschlussstelle Hammerhütte (City-Galerie): Zur Instandsetzung der Lärmschutzwand entfällt ab dem 30. März (07.00 Uhr) zeitweise der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung City-Galerie.
- Talbrücke Achenbach: Hier besteht bereits seit längerem eine geänderte Verkehrsführung, bei der die rechte Spur Richtung Autobahn gesperrt ist. Diese Maßnahme wird voraussichtlich bis 2027 andauern.
- Bühltunnel: Ein Ausblick auf den April zeigt eine nächtliche Vollsperrung des Tunnels vom 21. auf den 22. April wegen Wartungsarbeiten.
Glasfaserausbau und Sanierungen
In Siegen-Ost sorgt der Glasfaserausbau für Beeinträchtigungen. Im Einmündungsbereich Marienborner Straße / Hessische Straße ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet, die mittels einer temporären Ampelanlage geregelt wird. Diese Maßnahme soll bis zum 16. April 2026 abgeschlossen sein. In Gosenbach (Oberschelder Straße) und Seelbach (Freudenberger Straße) kommt es zudem weiterhin zu Fahrspureinengungen wegen Mauer- bzw. Zufahrtsbauarbeiten
Symbolfoto
|Stadtteil
|Straße / Ort
|Art der Maßnahme
|Zeitraum
|Siegen-Gosenbach
|Oberschelder Straße (Höhe Nr. 32)
|Halbseitige Fahrbahnsperrung (ca. 30m) wegen Sanierung der Stützmauer.
|Seit 31.03.2021; Ende offen.
|Siegen-Seelbach
|Freudenberger Straße (Höhe Seelbacher Weiher)
|Fahrspureinengung aufgrund eines Neubaus einer Zufahrt.
|Seit 04.09.2023; Ende offen.
|Siegen-Achenbach
|Talbrücke Achenbach
|Sperrung der rechten Fahrspur in Richtung Autobahn; nur eine Spur befahrbar.
|Seit 03.07.2024; bis voraussichtlich 2027.
|Siegen-Weidenau
|Bismarckstraße
|Vollsperrung wegen Kanalbauarbeiten; Umleitung über die Poststraße ist eingerichtet.
|Seit 10.11.2025; bis 10.04.2026.
|Siegen
|Fuß-/Radweg An der Alche / Freudenberger Str.
|Vollsperrung wegen beschädigter Oberfläche; Umleitung für Fußgänger/Radfahrer ausgeschildert.
|Seit 11.03.2026; bis Ende März 2026.
|Siegen
|Marienborner Str. / Hessische Str.
|Halbseitige Sperrung des Einmündungsbereichs wegen Glasfaserausbau; Regelung durch temporäre Ampel.
|Seit 12.03.2026; bis 16.04.2026.
|Siegen
|B 54 / HTS-Anschlussstelle Hammerhütte
|Teilweise Sperrung der Abfahrt (rechter Fahrstreifen entfällt) zwecks Instandsetzung der Lärmschutzwand.
|30.03.2026 (07:00) bis 02.04.2026 (18:00).
|Siegen-Weidenau
|Zum Wildgehege (zw. Weidenauer Str. und Nr. 22)
|Vollsperrung aufgrund einer Deckensanierung.
|23.03.2026 bis 13.04.2026.
|Niederschelden / Weidenau
|B 62 / HTS-Bühltunnel
|Vollsperrung wegen turnusmäßiger Wartungsarbeiten; Umleitung über Eiserfeld.
|Nacht vom 21.04.2026 (20:00) bis 22.04.2026 (05:00).