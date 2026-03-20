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Polizei bittet um Hinweise nach versuchtem Einbruch in Kindergarten

20. März 20261.1k
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(wS/ots) Siegen 20.03.2026 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.03.2026) haben ein oder mehrere unbekannte Täter versucht, in einen Kindergarten in der Melanchtonstraße einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zufolge versuchten der oder die Täter, sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten des Kindergartens zu verschaffen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

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