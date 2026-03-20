Polizei bittet um Hinweise nach versuchten Diebstählen in Erndtebrück

(wS/ots) Erndtebrück 20.03.2026 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.03.2026) ist es

zu einem versuchten Diebstahl aus zwei Fahrzeugen im „Mühlenweg“ auf dem Gelände

der Deutschen Post gekommen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu

zwei Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Transporter der

Marke StreetScooter und einen Renault Trapic.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.