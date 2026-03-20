News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Polizei bittet um Hinweise nach versuchten Diebstählen in Erndtebrück

20. März 202652
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Erndtebrück 20.03.2026 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19.03.2026) ist es
zu einem versuchten Diebstahl aus zwei Fahrzeugen im „Mühlenweg“ auf dem Gelände
der Deutschen Post gekommen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu
zwei Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Transporter der
Marke StreetScooter und einen Renault Trapic.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und
bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Polizei bittet um Hinweise nach versuchtem Einbruch in Kindergarten

Anzeige







Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« FebruarApril »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten