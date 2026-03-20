Tragisches Ereignis in der KiTa-Eiserfeld: Schrittweise Wiederaufnahme der Betreuung

(wS/DRK) Siegen 20.03.2026 | INFO des DRK | Ab Dienstag, 24. März, soll in der KiTa Eiserfeld schrittweise wieder eine Betreuung angeboten werden. Dazu hat die Elternschaft eine gesonderte Information per Mail erhalten. Geplant ist zunächst ein oder zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 bis 30 Kindern, die vor Ort betreut werden. Die Betreuung erfolgt im Schwerpunkt durch Erzieherinnen und Erzieher aus anderen DRK-KiTas, die das Team in dieser Situation unterstützen.

„Die vergangenen Tage haben uns alle tief erschüttert. Die Tragweite dessen, was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen und begleitet die Betroffenen jeden Tag“, so Dr. Martin Horchler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein.

„Gerade deshalb ist es uns ein großes Anliegen, den Kindern nun behutsam wieder einen geschützten Raum zu geben, in dem sie Halt, Zuwendung und ein Stück Alltag erfahren können. Wir wissen, dass dies nur ein erster, kleiner Schritt ist,“ ergänzt Heide Heinecke-Henrich, Fachbereichsleitung Kindertagesstätten beim DRK- Kreisverband.

Unterstützt wird die schrittweise Öffnung der Einrichtung durch das Team der Notfallseelsorge bzw. der Psychosozialen Unterstützung, das am Dienstag ebenfalls vor Ort sein wird. Ziel ist es, sowohl den Kindern als auch den betreuenden Fachkräften in dieser belastenden Situation zusätzliche Unterstützung anzubieten.

Das DRK steht weiterhin in engem Austausch mit der Elternschaft und informiert fortlaufend über die weiteren Schritte. „Wir gehen diesen Weg bewusst in kleinen Schritten, um möglichst allen Beteiligten gerecht zu werden“, so Dr. Horchler. „Weiterhin sind unsere Gedanken die ganze Zeit bei dem betroffenen Kind und seiner Familie.“

Hinweis:

Zum aktuellen Stand des Versandes dieser Pressemitteilung liegen uns keine Informationen zu einer Veränderung des Gesundheitszustandes des Kindes vor. Es ist daher weiterhin von einem kritischen, sehr ernsten Zustand auszugehen.